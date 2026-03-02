„Wir haben zurecht elf Tore geschossen“ – Hondelage im Torrausch

„Wir haben die ersten zehn Minuten gebraucht, um den Gegner, der sofort gepresst hat, zu überspielen“, sagte Trainer Rafael Schindzielorz. Lafferde überraschte mit frühem Druck, war „gut in den Zweikämpfen“ und „ins Pressing gegangen“, wie Gäste-Kapitän Tim Paul schilderte: „Ich glaube, damit haben wir Hondelage auch ein bisschen überrascht.“

Lafferde hielt bis zur Pause noch einigermaßen dagegen. „Wir haben es in der ersten Halbzeit noch einigermaßen vernünftig gemacht, hätten noch ein, zwei Chancen, um einen Ausgleich zu machen“, meinte Paul. Dennoch stand es verdient 0:3.

Doch mit dem 1:0 durch Michel Broders (17.) kippte die Partie. „Mit dem 0:1 in der 16. Minute ist bei uns ein ganz klarer Bruch erkennbar gewesen, sowohl moralisch als auch körperlich“, so Paul. Schindzielorz sah es naturgemäß anders: „Danach lief es besser und wir haben früh das 1:0 gemacht. Ab da an hatten wir weitestgehend den Ball und haben unsere sehr guten Spielzüge in Tore umgesetzt, sodass wir mit einem 3:0 in die Halbzeit gegangen sind.“

Was nach der Pause folgte, entschied die Partie endgültig. „Nach der Pause das gleiche Bild. Wir haben nach drei Minuten gleich zwei Tore gemacht. Damit war das Spiel entschieden“, sagte Schindzielorz. Innerhalb kürzester Zeit zog Hondelage auf 5:0 davon. Paul beschrieb die Phase drastisch: „Wir haben, glaube ich, innerhalb von fünf oder zehn Minuten vier Gegentore bekommen, da war das Thema dann erledigt. Die zweite Halbzeit war einfach nur eine bodenlose Unverschämtheit.“

Der MTV spielte sich nun in einen Rausch. „Wir haben weiter nach vorne guten Fußball gespielt und auch zurecht elf Tore geschossen“, so Schindzielorz. Besonders auffällig: vier Tore von Michel Broders, drei von Linas Benjamin Helmdach.

Die beiden Gegentreffer zum 5:1 und 8:2 nahm der Coach gelassen: „Leider haben wir zwei Gegentore bekommen, die auf dem Platz auch nicht ausbleiben. Zumindest freue ich mich über ein Gegentor pro Spiel, wenn wir dann mindestens zwei machen, damit ich meine Wette gegen meine Mannschaft nicht verliere.“

Paul suchte die Ursachen bei seinem Team: „Ergebnis einer katastrophalen Vorbereitung, Ergebnis eines sehr dünnen Kaders.“ Und er ordnete die Kräfteverhältnisse ein: „Man sieht relativ schnell, dass sie körperlich und vor allem fußballerisch auf einem anderen Niveau sind.“

Für Hondelage bedeutet der Kantersieg den Sprung auf Platz drei (29 Punkte). Für Lafferde bleibt ein bitterer Nachmittag – und die Hoffnung, „in den nächsten Spielen ein anderes Gesicht zu zeigen“, wie Paul ankündigte.