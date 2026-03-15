– Foto: Inge Hartmann

Der FV Ravensburg hat beim Türkischen SV Singen einen überzeugenden Auswärtssieg gefeiert und damit seine gute Serie in der Oberliga Baden-Württemberg fortgesetzt. Vor 150 Zuschauern setzte sich die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru mit 3:0 durch. Die Tore erzielten Philipp Altmann (37.), Luan Kukic (79.) und Nesreddin Kenniche (83.). Durch den Erfolg bleibt Ravensburg im vierten Spiel in Folge ungeschlagen und behauptet mit nun 38 Punkten den fünften Tabellenplatz. Der Abstand zur Spitzengruppe bleibt gering: Zwischen Rang drei und sechs liegt aktuell lediglich ein Punkt.

Trainer Rahman Soyudogru zeigte sich nach der Partie entsprechend zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben wirklich ein richtig gutes Auswärtsspiel gezeigt. Wir waren von Beginn an sehr konzentriert und gierig in den Zweikämpfen. Auch gegen den Ball haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt und kaum Torchancen zugelassen.“

Schon im ersten Durchgang hatte der FV Ravensburg das Spiel weitgehend kontrolliert. Dennoch blieb es zunächst bei der knappen Führung durch Philipp Altmann, der in der 37. Minute das 1:0 erzielte. Nach Ansicht des Trainers hätte die Partie bereits früher deutlicher verlaufen können. „Wenn wir im letzten Drittel es etwas sauberer gespielt hätten, hätten wir in der ersten Halbzeit schon das zweite oder dritte Tor nachlegen können. Somit war es aus meiner Sicht auch in dieser Höhe ein verdienter Sieg.“

Besondere Momente für Altmann und Kukic

Besonders erfreulich war für Soyudogru, dass gleich zwei Spieler ihre persönlichen Erfolgserlebnisse feiern konnten. Philipp Altmann traf erstmals für den FV Ravensburg, während Luan Kukic nach langer Verletzungspause sein erstes Saisontor erzielte. Der Trainer betonte, wie wichtig diese Momente für die Spieler seien. „Das freut mich natürlich für beide Spieler. Philipp hat seit langem kein Tor mehr geschossen. Es war umso schöner dass er heute getroffen Luan war lange verletzt. Er hat in den letzten Monaten sehr hart gearbeitet und alles dafür getan um so schnell wie möglich wieder zurückzukommen. Mich freut es umso mehr, dass er heute sein erstes Tor geschossen hat.“

Die Entscheidung in der Schlussphase

Nachdem Kukic in der 79. Minute das 2:0 erzielt hatte, war die Partie praktisch entschieden. Kurz darauf sorgte Nesreddin Kenniche mit dem dritten Treffer für die endgültige Entscheidung. „Nach dem 2:0 hatten wir das Spiel wieder komplett unter Kontrolle und haben nichts mehr zugelassen. Mit dem 3:0 war das Spiel dann endgültig entschieden“, erklärte Soyudogru.

Enges Rennen in der Tabelle

Durch den Auswärtssieg bleibt die Situation im oberen Tabellenbereich weiterhin eng. Ravensburg liegt mit 38 Punkten punktgleich mit mehreren Konkurrenten im oberen Tabellendrittel der Tabelle. Soyudogru bewertet diese Konstellation wie folgt: „Die Tabellensituation ist sehr spannend. Es ist alles sehr eng. Deshalb schauen wir von Spiel zu Spiel und wollen konstant unsere Punkte holen.“

Ein Grund für die zuletzt stabilen Leistungen sieht der Trainer vor allem in der Entwicklung seiner Mannschaft im Spiel gegen den Ball. „Die Entschlossenheit in den Zweikämpfen ist ein wichtiger Faktor. Auch die Abläufe mit und gegen den Ball klappen immer besser. Die Jungs zeigen wirklich eine große Leistung.“

Mit dem klaren Auswärtserfolg in Singen unterstreicht der FV Ravensburg damit seine Ambitionen, auch weiterhin im oberen Tabellenbereich der Oberliga Baden-Württemberg mitzuspielen.