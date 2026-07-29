„Wir haben wieder richtig Bock“ – Freren reist zum Neuling SV Listrup

– Foto: René Diebel

Nun ist es endlich so weit – die Bezirksliga Weser-Ems 3 geht in die nächste Runde und startet bereits am Donnerstag mit einem richtigen Leckerbissen. Zum Auftakt reist die SG Freren zum SV Listrup, welcher erstmals in der Vereinsgeschichte in der Bezirksliga antreten wird. Wir haben vor der Partie mit Freren-Coach Sascha Wald gesprochen.

„Wir merken, dass uns die Breite gut tut“, betont der Freren-Coach. Die Neuzugänge hätten dazu beigetragen, den Kader in der Breite bestmöglich aufzustellen. Ein weiterer wichtiger Punkt war, möglichst verletzungsfrei durch die Vorbereitung zu kommen. Während es lediglich die eine oder andere muskuläre Problematik gab, blieb die Mannschaft von größeren Verletzungen verschont. Nach den Kreuzbandrissen und anderen schweren Verletzungen der vergangenen Jahre sei dies für die SG Freren eine positive Entwicklung gewesen.

Bei der SG Freren ist die Vorfreude auf die neue Spielzeit abermals groß. Trainer Sascha Wald blickt zufrieden auf die vergangenen Wochen zurück. Im Mittelpunkt stand dabei vor allem die Integration von fünf Neuzugängen. „Das hat hervorragend funktioniert“, sagt Wald. Die Philosophie des Vereins, eine Verbindung zu Freren und den Spielern herzustellen, habe die Eingewöhnung erleichtert. Sowohl charakterlich als auch auf dem Platz seien die neuen Spieler schnell in die Mannschaft integriert worden.

So konnte Freren mit einem gut gefüllten Kader in das erste Pflichtspiel gehen. Im Bezirkspokal feierte die Mannschaft am Sonntag einen deutlichen 9:0-Erfolg und zog souverän in die nächste Runde ein. Auch insgesamt fällt das Fazit zur Vorbereitung positiv aus. Zwar gingen die beiden anspruchsvollen Testspiele gegen Union Lohne und Biene verloren, doch gerade diese Partien lieferten wichtige Erkenntnisse für die weitere Entwicklung.

Denn die SG Freren will ihre in den vergangenen Jahren aufgebaute Spielidee weiterführen und zugleich variabler werden. „Wir haben versucht unsere Spielidee, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, fortzusetzen und sukzessive vielleicht das ein oder andere Werkzeug gerade beim Spiel mit dem Ball, aber auch gegen den Ball mit dazu zu nehmen“, erklärt Wald. Ziel sei es, gegen unterschiedliche Gegner über verschiedene Möglichkeiten zu verfügen und die eigene Spielweise entsprechend anpassen zu können.

Mit dem SV Listrup wartet nun allerdings eine Mannschaft, die sich in ihrer ersten Bezirksliga-Saison keineswegs verstecken dürfte. Wald spricht von einem „verdienten Aufstieg“ und sieht den Gastgeber als unangenehm zu bespielenden Gegner. Insbesondere auf heimischem Platz verfüge Listrup über seine eigenen Möglichkeiten, das eigene Spiel durchzusetzen.

„Es wird mit Sicherheit sehr, sehr körperlich werden“, erwartet Wald. Darauf wolle sich seine Mannschaft bestmöglich einstellen und zunächst dagegenhalten, gleichzeitig aber auch die eigenen fußballerischen Qualitäten auf den Platz bringen. Trotz der erwarteten schwierigen Aufgabe ist die Zielsetzung der SG Freren klar: „Wir wünschen uns auf jeden Fall drei Punkte, das ist unsere Zielsetzung.“

Nach einer intensiven Vorbereitung und dem gelungenen Auftakt im Bezirkspokal soll nun auch der Start in die Bezirksliga-Saison erfolgreich verlaufen. Für den SV Listrup beginnt mit dem ersten Heimspiel derweil ein historisches Kapitel der Vereinsgeschichte. Die SG Freren will dem Aufsteiger den Auftakt allerdings so schwer wie möglich machen.