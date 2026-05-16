„Wir haben was zu erledigen“: Hansa siegt, aber verpasst Platz drei

Die Mecklenburger agierten vor dem gegnerischen Tor eiskalt und legten noch vor der Halbzeitpause nach. Maximilian Krauß glänzte diesmal als Vorbereiter und flankte mustergültig auf Emil Holten, der in der 38. Spielminute aus kurzer Distanz sein 15. Saisontor zum 2:0 markierte.

Der F.C. Hansa Rostock begann die Partie äußerst konzentriert und belohnte sich früh für eine präsente Anfangsphase. Nach einem Seitenwechsel von Kenan Fatkic traf Maximilian Krauß in der 26. Minute mit einem platzierten Rechtsschuss von der Strafraumgrenze zur verdienten 1:0-Führung.

Die Gastgeber drehen das Spiel

Im zweiten Durchgang verlor der F.C. Hansa Rostock phasenweise den Faden, was auch an einem verletzungsbedingten Wechsel lag. Torhüter Benjamin Uphoff verletzte sich bei einem unglücklichen Zusammenprall mit seinem Mitspieler Franz Pfanne an der Hand und musste in der 59. Minute durch Max Hagemoser ersetzt werden.

Der 1. FC Saarbrücken nutzte diese Unruhe gnadenlos aus. Nach einem starken Zuspiel von Florian Pick in die Spitze verkürzte Maurice Multhaup in der 60. Minute auf 1:2. Nur sechs Minuten später sorgte der eingewechselte Amine Naïfi nach einer Kopfball-Vorarbeit von Sebastian Vasiliadis per Linksschuss unter die Latte für den 2:2-Ausgleich.

Die Hausherren spielten sich nun förmlich in einen Rausch und drehten das Spiel komplett, als Tim Civeja nach einem Pass von Patrick Sontheimer in der 76. Minute zum 3:2 für den 1. FC Saarbrücken traf.

Später Doppelschlag und bedächtliches Schweigen

Der F.C. Hansa Rostock zeigte jedoch bemerkenswerte Moral und schlug postwendend zurück. Ein Fehlpass von Saarbrückens Verteidiger Robin Bormuth wurde von Cedric Harenbrock antizipiert, der sich den Ball eroberte und in der 79. Minute aus sieben Metern zum 3:3 traf.

In der zweiten Minute der Nachspielzeit erzwang der F.C. Hansa Rostock dann sogar den 4:3-Siegtreffer, als der Saarbrücker Joel Bichsel eine Flanke von Maximilian Krauß unbeholfen per Kopf ins eigene Tor lenkte.

Großer Jubel kam nach diesem späten Treffer jedoch nicht mehr auf. Ein medizinischer Notfall überschattete die Schlussphase der Partie: Ein Anhänger des F.C. Hansa Rostock stürzte schwer über eine Absicherung und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden, weshalb es im Ludwigsparkstadion schlagartig merklich ruhig wurde.

Die bittere Bilanz des Endspurts

Trotz des emotionalen Sieges reichte es am Ende nicht für das große Ziel Aufstieg. Durch den gleichzeitigen Sieg von Rot-Weiss Essen und den Punktgewinn des MSV Duisburg bleibt dem F.C. Hansa Rostock am Ende nur Rang fünf.

Zum Verhängnis wurden dem Team neben einem schlechten Saisonstart vor allem die bittere Sieglosserie gegen den 1. FC Schweinfurt 05, den SSV Jahn Regensburg und Alemannia Aachen, die im entscheidenden Endspurt zu viele wichtige Punkte kostete.

Auch mehrere Ausrutscher im heimischen Ostseestadion trugen maßgeblich dazu bei, dass der Einlauf in die Top Vier verpasst wurde. Letztendlich sprechen Platz fünf in der Hinrunde und Platz fünf in der Rückrunde eine klare Sprache: Der F.C. Hansa Rostock steht tabellarisch genau dort, wo er nach dieser Spielzeit stehen soll.

Ein Meilenstein und der Blick auf das Finale

Für Nico Neidhart war es zudem ein ganz besonderer Tag, denn er absolvierte in Saarbrücken sein 200. Spiel im Trikot der Rostocker. Da sein Vertrag im Sommer ausläuft, sieht es jedoch stark danach aus, als würde Nico Neidhart den Verein nach dieser Spielzeit verlassen.

Für die gesamte Mannschaft geht es hingegen noch um einen tröstlichen Abschluss einer langen Saison. Am Samstag, den 23.05., tritt der F.C. Hansa Rostock im Landespokalfinale in Greifswald gegen den Landesligisten Pastow an, eine Neuauflage des Vorjahresfinals. Der Sieger qualifiziert sich direkt für die erste Runde des DFB-Pokals.

Trotz der verpassten Liga-Ziele gab sich Daniel Brinkmann bei Magenta TV nach dem Spiel extrem kämpferisch und blickte bereits nach vorn: „Es hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber ich freue mich tatsächlich auch jetzt schon, wenn es wieder losgeht. Wir haben was zu erledigen und da gilt es einfach, daran zu arbeiten und die richtigen Schlüsse aus gewissen Fehlern zu ziehen.“