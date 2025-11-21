„Wir haben was gut zu machen“ SSV Vorsfelde II gastiert beim TSV Ehmen

Wenn am Sonntag der TSV Ehmen den SSV Vorsfelde II empfängt, steht für beide Teams mehr auf dem Spiel als nur drei Punkte. Der Tabellenvierte trifft auf den Tabellenzweiten, nur sechs Zähler trennen beide. Ein Sieg der Gäste könnte den Vorsprung auf einen direkten Konkurrenten ausbauen, eine Niederlage jedoch würde die Ausgangslage grundlegend verändern.

„Wir haben was gut zu machen“, betont Vorsfelde-Coach Patrick Klein mit Blick auf das Hinspiel, das seine Mannschaft mit 1:3 verlor. „Das Hinspiel haben wir leider Gottes verloren. Wir haben in der ersten Halbzeit eine rote Karte bekommen, die eine große Rolle gespielt hat.“ Die Partie sei damals „relativ unglücklich verlaufen“, weshalb nun Wiedergutmachung im Vordergrund stehe.

Der SSV Vorsfelde II (32 Punkte) teilt sich aktuell punktgleich mit Spitzenreiter TSV Hillerse die Tabellenspitze. Dahinter lauert Lupo Martini Wolfsburg II (28 Punkte), dicht gefolgt von Ehmen (26 Punkte). Ein direkter Schlagabtausch um die Positionen im Spitzenfeld also und einer, der laut Klein entscheidende Weichen stellen kann.

„Mit einem Sieg bist du neun Punkte vor Ehmen. Wenn du verlierst, bist du nur noch drei Punkte vor ihnen. Es ist ein wegweisendes Spiel, denke ich“, ordnet Klein das Duell ein. „Gerade vor dem Abschluss von 2025 noch mal ein Topspiel gegen Ehmen, sie waren für mich auch die beste Mannschaft, gegen die wir bisher gespielt haben.“

Spannung auch abseits des Rasens

Ob das Spiel tatsächlich wie geplant stattfindet, bleibt laut Klein offen. „Ich bin gespannt, ob das Spiel stattfindet. Aber wie schon gesagt: Das liegt am Ende nicht in unserer Macht. Ehmen hat auch die Möglichkeit, auf Kunstrasen auszuweichen. Aber bisher kam da noch nichts“, erklärt der Trainer. Die Witterung der vergangenen Wochen könnte erneut Einfluss nehmen.

Fokus, Motivation und klare Ansage

Unabhängig der äußeren Bedingungen: Der SSV ist bereit. „Wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Wir wollen die nächsten drei Punkte“, betont Klein. „Die Jungs wollen das Spiel aus dem Hinspiel egalisieren und mit einem Sieg die Punkte zurückholen.“

„Wir sind hochmotiviert und freuen uns auf ein absolutes Topspiel“, fasst Klein zusammen.

Am Sonntag entscheidet sich, wer sich am oberen Ende der Tabelle vor der Winterpause besser positioniert und wer mit dem stärkeren Selbstbewusstsein ins Jahresfinale geht.