"Wir haben vor 14 Tagen alles auf die Karte Meisterschaft gesetzt"

– Foto: SG Bad Wimpfen

Die Saison in der Kreisliga A2 Franken ist beendet, und die SG Bad Wimpfen krönt sich nach einer dramatischen Spielzeit zum Meister. Mit dem Titelgewinn sichert sich die Mannschaft den Aufstieg in die Bezirksliga. Trainer Christopher Luft zieht eine Bilanz über personelle Sorgen, überwundene Rückschläge und eine hochemotionale Verabschiedung, während die Spieler den verdienten Erfolg bereits auf besondere Weise feiern.

Der Gewinn der Meisterschaft löste im gesamten Verein eine Welle der Erleichterung und Freude aus. Am abschließenden Spieltag feierte die Mannschaft den Erfolg im großen Rahmen gemeinsam mit den treuen Anhängern. „Ja, es wurde am Samstag schön gefeiert. Die Zuschauerkulisse war überragend, und so konnten wir das Ereignis mit vielen Leuten aus den Familien, Freunden und Fans zusammen genießen“, schildert Christopher Luft gegenüber FuPa die glücklichen Stunden nach dem Meilenstein.

Ein Blick auf die Abschlusstabelle verdeutlicht, wie intensiv der Kampf um die begehrte Spitzenposition bis zum Schluss geführt wurde. Die SG Bad Wimpfen beendet die Spielzeit auf dem ersten Rang mit 72 Punkten. Aus den insgesamt 30 absolvierten Partien holte das Team 23 Siege, drei Unentschieden und musste vier Niederlagen hinnehmen. Mit einem herausragenden Torverhältnis von 115:39 Toren stellte der Meister zudem die mit Abstand treffsicherste Offensive der gesamten Liga.

Der geschlagene Verfolger hält das Tempo bis zum Schluss hoch

Der direkte Konkurrent im Titelkampf lieferte dem Spitzenreiter ein packendes Duell auf Augenhöhe, zog am Ende jedoch knapp den Kürzeren. Der SV Sülzbach beendet die Saison nach ebenfalls 30 absolvierten Spielen mit 70 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz des Verfolgers verzeichnet 22 Siege, vier Unentschieden und eine Niederlage bei einem Torverhältnis von 79:23 Toren, sodass am Ende lediglich zwei Zähler den Ausschlag über den Ausgang der Meisterschaft gaben.

Ein wechselhafter Weg vom Rückstand zur Tabellenspitze

Dass die Spielzeit mit dem Titel gekrönt werden würde, war zur Mitte der Saison keineswegs gewiss. Der Trainer ging anfangs mit einer realistischen Erwartungshaltung in die Runde, musste dann jedoch erhebliche Rückstände überwinden, ehe eine Achterbahnfahrt der Gefühle begann. „Ich meine, dass wir eher oben als unten in der Tabelle mitspielen, war wahrscheinlich. Und somit war das Saisonziel schon irgendwo, unter den besten drei bis vier Mannschaften zu stehen. Als wir allerdings dann Ende der Hinrunde sechs oder mehr Punkte zurücklagen, war das Ziel Meisterschaft doch weit weg. Mit dem Sieg in Sülzbach zum Anfang der Rückrunde kam der Glaube dann zurück, nur um dann die Woche darauf gegen den Tabellenletzten aus Ellhofen zu verlieren. Aber auch diesen Rückschlag haben wir weggesteckt und uns Spiel für Spiel an Platz eins rangerobbt“, blickt Christopher Luft auf den beschwerlichen Weg zurück.

Die enorme Kaderbreite als entscheidender Erfolgsfaktor

Der wichtige Schlüssel zum schlussendlichen Triumph lag laut dem Trainer in der Tiefe des Aufgebots. Die Mannschaft musste in der zweiten Saisonhälfte einige verletzungsbedingte Ausfälle verkraften, die jedoch kollektiv aufgefangen werden konnten. Auf die Frage nach dem Ausschlag für den Erfolg verweist Christopher Luft deutlich auf die personellen Ressourcen: „Auf jeden Fall die Breite des Kaders. In der Rückrunde haben uns in der Spitze 16 Leute an einem Spieltag gefehlt. Insgesamt haben wir 30 Spieler eingesetzt und diese haben alle ihren Teil zu dem Erfolg beigetragen.“

Ein starkes Wir-Gefühl und Charakter im gesamten Team

Neben den taktischen Faktoren zeichnete sich die Meistermannschaft vor allem durch einen starken Zusammenhalt aus. „Die Jungs sind einfach klasse Typen. Egal ob jung oder alt, schon lange in Bad Wimpfen oder neu dazugekommen, jeder hat sein Bestes gegeben und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Klar war nicht alles optimal, und wir haben auch noch Verbesserungspotenzial, aber das ist, glaube ich, für eine Kreisligamannschaft völlig in Ordnung“, lobt der Trainer die charakterlichen Vorzüge.

Ein riskanter Buchungscoup führt direkt nach Mallorca

Die verdiente Belohnung für die kräftezehrende Saison ließen sich die Spieler nicht nehmen und setzten bereits Wochen vor dem Finale alles auf eine Karte. Hätte das Team den Titel verpasst, wäre die Reiseplanung zum sportlichen Verhängnis in der Relegation geworden. „Wir haben vor 14 Tagen alles auf die Karte Meisterschaft gesetzt, und viele der Spieler haben daher schon Malle gebucht. Und zwar mit Abflug direkt von Samstag auf Sonntag Nacht nach dem letzten Spiel. Hätte es nicht geklappt, wären wir ohne ein zusätzliches Training und sicherlich nicht in bester körperlicher Verfassung zu dem Relegationsspiel gefahren“, offenbart Christopher Luft den gewagten Plan der Aufsteiger.

Die sofortige Wahrnehmung des verdienten Aufstiegsrechts

Zweifel daran, ob das Team den sportlichen Schritt in die nächsthöhere Spielklasse auch tatsächlich wahrnehmen wird, lässt der Trainer derweil gar nicht erst aufkommen. Nach einer harten Saison ist der Aufstieg das logische Resultat. Auf die Frage, ob der Verein das Aufstiegsrecht wahrnehmen wird, antwortete Christopher Luft kurz und unmissverständlich: „Ja.“

Ein hochemotionaler Abschied einer echten tragenden Säule

Trotz der aktuellen Euphorie bringt die personelle Planung für die Zukunft auch wehmütige Momente mit sich, da das Team einen herben Verlust auf und neben dem Rasen verkraften muss. „An erster Stelle steht leider der Abgang von Patrick Steiger, der seine Karriere beenden wird. Das tut uns unheimlich weh – nicht nur fußballerisch auf, sondern auch neben dem Feld. Seine Verabschiedung war sehr emotional am Samstag. Ansonsten steht bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Abgang, wobei es noch Fragezeichen gibt“, bedauert der Coach die personelle Veränderung.

Drei externe Neuzugänge und wichtige Rückkehrer aus Verletzungen

Für die kommenden Aufgaben in der Bezirksliga haben die Verantwortlichen bereits wichtige Weichenstellungen vollzogen, um das Aufgebot qualitativ zu verstärken. Neben externen Transfers hoffen die Wimpfener vor allem auf die dauerhafte Rückkehr langzeiterkrankter Akteure. „Auf der Zugangsseite haben wir drei fixe externe Spieler mit Marc Häffele, Christovalantis Lazaritis sowie Luke Luft. Dazu kommen mit Nico Dobmeier, Moritz Schuischel und Moritz Banhardt drei hoffentlich gefühlte Neuzugänge – auch wenn Moritz Schuischel die Runde ein paar Minuten gespielt hat –, die alle mehr als ein Jahr ausgefallen sind. Des Weiteren steht auch hier noch die eine oder andere Entscheidung aus“, gewährt der Trainer einen detaillierten Einblick in den aktuellen Stand der Planungen.

Der Klassenerhalt als oberste Prämisse für die Zukunft

Für die neue Saison 2026/2027 in der neuen Umgebung bleibt der Trainer bodenständig und richtet den Blick auf den schnellen Verbleib in der Liga. Nach den negativen Erfahrungen der Vergangenheit steht die dauerhafte Etablierung im Vordergrund. „Nachdem wir letztes Jahr doch recht sang- und klanglos abgestiegen sind, wollen wir uns dieses Jahr in der Bezirksliga halten und den Abstieg vermeiden“, gibt Christopher Luft abschließend die klare Marschroute vor.