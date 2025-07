„Wir haben völlig den Faden verloren“: SVA Palzing verliert deutlich beim SV Bruckmühl

Auf eine deutliche Niederlage hatte zunächst nichts hingedeutet. „Wir sind gut reingestartet und hatten in den ersten zehn Minuten Zugriff“, sagte SVA-Trainer Enes Mehmedovic. Doch wie aus dem Nichts geriet seine Mannschaft in Rückstand: Tobias Bloier traf mit einer missglückten Flanke zum 1:0 (16.). Nur zwei Minuten später machte Andreas Wechselberger den Doppelschlag der Bruckmühler perfekt. Palzing strauchelte in der Folge. „Wir haben völlig den Faden verloren“, betonte Mehmedovic.