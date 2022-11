„Wir haben verdient gewonnen“ - Vötting verteidigt Tabellenführung Moosburger unterliegen Kirchdorf – Kurzfristige Spielabsage in Mauern

„Der Sieg heute war etwas glücklich, aber wir haben uns dieses Glück hart erarbeitet“, befand SCK-Trainer Andreas Apold. Tatkräftig mitgearbeitet hat Kirchdorfs Keeper Hans Maier, der bereits in der ersten Hälfte zwei Hundertprozentige von Mihai Raducanu (15.) und Leonor Ademi (32.) parierte. Im zweiten Durchgang rettete bei einem FCM-Kopfball von Ademi die Latte (58.). Kurz darauf hatte Kirchdorf seine beste Chance durch Yusuf Tiryaki, der allein vor Moosburgs Torwart Jonas Rehberg scheiterte (60.). Im Gegenzug setzte bei den Hausherren Karlo Rimac nach einer Ecke den Ball frei aus vier Metern an die Latte. Ebenfalls im Anschluss an eine Ecke von rechts eroberte beim SCK Dennis Lederer den Ball zurück und flankte von links zur Mitte, wo Severin Reinmoser per Kopf über den Torwart hinweg zur Gästeführung abfälschte (72.). Moosburg agierte zu dem Zeitpunkt in Überzahl, brachte in der Folge keine zwingenden Aktionen mehr zustande und kassierte das 0:2 durch einen Weitschuss von Daniel Schuhmann (90.+5).

TSV Eching II – FVgg Gammelsdorf 0:1 (0:1). Bei schwierigen Platzverhältnissen sahen die 40 Zuschauer eine zähe Partie mit wenigen spektakulären Torraumszenen. In der ersten Hälfte hatte Gammelsdorf etwas mehr vom Spiel. Bei einem Zwei-gegen-zwei-Konter entschied sich Erik Hölzl, 25 Meter vor dem Kasten einfach mal abzuziehen. Der Echinger Torwart hatte mit einem Pass gerechnet, war unterwegs in die Ecke und rutschte aus, sodass der Ball zentral zur Gästeführung einschlug (32.). Nach der Pause kam von Gammelsdorf nicht mehr viel. Eching war überlegen, konnte das aber nur selten in zwingende Aktionen umwandeln. „Wir waren am Ende froh, dass wir gewonnen haben“, sagte FVgg-Trainer Tobias Weinzierl. SpVgg Mauern – Vatanspor Freising abgesagt. Kurz vor Beginn musste Deniz Sari, der Spielertrainer der Gäste, seinem Mauerner Kollegen Georg Pfüller und dem Schiedsrichter mitteilen, dass er nur sechs Spieler zur Verfügung hat. Referee Sebastian Ankner sagte die Partie wegen „Nichtantritt des Gastes“ ab. Alles Weitere wird demnächst das Sportgericht entscheiden. Es ist zu erwarten, dass die Partie 2:0 für Mauern gewertet wird. TSV Au – TSV Nandlstadt 2:1 (1:1). In einem hektischen Holledau-Derby gingen die Gastgeber in Unterzahl in Führung. Als Matthias Goldbrunner eine Zeitstrafe verbüßte und ein Nandlstädter Schuss geblockt wurde, lief Dominic Schermbach allein auf das Tor der Gäste zu und vollstreckte zum 1:0 (25.). Lukas Rieder sorgte per Elfmeter für den verdienten Gäste- Ausgleich (37.). Nach der Pause hatte Nandlstadt die Chance, die Partie zu drehen. Simon Prummer dribbelte sich durch, scheiterte aber an Lukas Gantner im Auer Tor (56.). Für die Entscheidung sorgte Dominic Schermbach, dessen Schuss von Lukas Lang noch abgefälscht wurde und zwei Minuten vor dem Ende neben dem Nandlstädter Pfosten zum 2:1 einschlug. Alles in allem ein glücklicher Sieg für Au.