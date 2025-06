Als ungeschlagener Staffelsieger feierte der FC Marwitz 09 den Titel und spielt nun in der Saison 2025/2026 in der Kreisliga Oberhavel/Barnim. Trainer Sebastian Brauer blickt im FuPa-Teamcheck zufrieden zurück – und hat schon das nächste Ziel im Blick.

Ruhige Vorbereitung mit Teamgeist-Akzenten Große Showeffekte sind in der Vorbereitung auf die neue Saison nicht geplant – dafür aber Kontinuität und mannschaftliche Geschlossenheit. „Wie auch schon letztes Jahr werden wir wieder in ein Trainingslager fahren, wo es nicht nur um die Fitness der Spieler geht, sondern darum, sich auf die neue Saison als Team einzuschwören“, erklärt Brauer. Das Augenmerk liegt auf Integration und Zusammenhalt. „Ein paar kleine Highlights für den Teamspirit sind vom Trainerteam geplant, um auch die neuen Spieler sofort ins Team zu integrieren.“

Neuzugänge mit Potenzial – und ohne Abgänge

Der FC Marwitz 09 konnte gleich sechs neue Spieler verpflichten – allesamt Wunschlösungen. Owen Morris Wanga (Velten II), Maximilian Rossow (FC Kremmen I), Marcel Wiesner (Falkenthaler Füchse I), Mike Fiedler (Bärenklau I), Konrad Cudny (Polonia Berlin) und Eric Kretke (FC Finowfurt I) sollen neue Impulse setzen. „Wir haben unsere Wunschspieler bekommen und sind froh, dass alle auf dieses Projekt Lust haben.“ Auch im Trainerstab gibt es Verstärkung: Mit Marcel Krüger stößt ein „hervorragender Torwarttrainer“ zum Team. Abgänge sind nicht zu verzeichnen. „Einige Spieler werden sich unserer 2. Mannschaft anschließen.“ Die Suche nach einem weiteren Torhüter läuft noch.

Saisonziel: Top-Fünf statt Klassenkampf

Als Neuling in der Kreisliga Oberhavel/Barnim hat der FC Marwitz 09 dennoch ambitionierte Pläne. „Wir wollen auch als Aufsteiger die Favoriten in der Liga ärgern“, sagt Brauer. Die Marschroute ist klar: „Ein Ergebnis unter die ersten 5 Plätze ist realistisch, wenn wir keine großen Verletzungen haben und uns weiterhin so gut als geschlossene Mannschaft präsentieren.“

Post SV Zehlendorf und Hennigsdorf als Maßstab

Für den Trainer ist die Favoritenrolle in der neuen Liga klar vergeben. „Ganz klar Post SV Zehlendorf, die sich wahrscheinlich nochmals verstärken werden, und Aufsteiger Hennigsdorf, die als neugegründete 2. Mannschaft einige Spieler aus der alten 2. Mannschaft aus der Kreisoberliga dazu bekommen werden.“ Darüber hinaus rechnet Brauer auch mit Außenseitern. „Einen Ausreißer, mit dem niemand rechnet, wird es auch in der neuen Saison geben. Gransee, Zehdenick/Klein Mutz, Häsen, Mühlenbeck haben immer das Potenzial, oben mitzuspielen.“

Kritik an unklarer Handspielregel

Am Spielfeldrand hat Sebastian Brauer nicht nur als Trainer eine klare Meinung – auch in Regelfragen wünscht er sich mehr Klarheit. Besonders die Handspielregel sorgt für Unmut. „Diese wurde in den letzten Jahren so oft geändert, dass aktuell jeder unsicher ist, was jetzt als Handspiel gewertet werden muss.“ Sein Vorschlag: „So wie die Körperfläche vergrößert wird – egal ob es eine natürliche oder absichtliche Handbewegung ist – sollte es Handspiel gewertet werden. Das wäre für jeden verständlich. Nur der angelegte Arm am Körper schützt vor Handspiel.“

Fazit: Ein Aufsteiger mit Ambitionen

Mit einer makellosen Bilanz im Rücken, einem geschlossenen Team und gezielten Verstärkungen blickt der FC Marwitz 09 selbstbewusst auf die neue Spielzeit. Trainer Sebastian Brauer sieht sein Team bestens vorbereitet – auf die neue Liga, auf starke Gegner und auf eine Saison, in der der nächste Entwicklungsschritt gemacht werden soll.