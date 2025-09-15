„Wir haben unsere Spielidee konsequent umgesetzt“

Nach einem 0:2-Rückstand zeigte Tabellenführer MTV Wolfenbüttel II Moral, übernahm die Kontrolle und setzte sich mit 7:2 durch. Trainer Murat Güzel lobte vor allem die Intensität und die Umsetzung der eigenen Philosophie.
Es war ein Statement-Sieg des MTV Wolfenbüttel II: Mit 7:2 (2:2) setzte sich die Oberliga-Reserve am Sonntag gegen den Aufsteiger FG Vienenburg-Wiedelah durch und erlangt zunächst die Tabellenführung. Dabei hatten die Hausherren zunächst Probleme, denn die Gäste nutzten zwei frühe Unachtsamkeiten eiskalt aus.
Bereits in der 4. Minute brachte Lukas Hermann Theodor Marx die Gäste in Führung, in der 15. Minute erhöhte Nico Seidel auf 0:2. „In der Anfangsphase haben wir die langen Bälle von Vienenburg zweimal nicht konsequent verteidigt, was die Gäste sehr effektiv ausgenutzt haben“, räumte MTV-Trainer Murat Güzel nach der Partie ein.
Doch der Gastgeber ließ sich von dem Rückstand nicht beirren. Noch vor der Pause gelang Oliwier Bosacki (32.) und Mohamad Abou Raya (44.) der Ausgleich. „Danach wurden wir deutlich präsenter. Unser Pressing, das Spiel gegen den Ball, die Intensität, frühe Balleroberungen und unsere hohe Sprintbereitschaft waren klar erkennbar – genau das ist unsere Grundidee“, erklärte Güzel.
Direkt nach Wiederbeginn drehte Jasper Schmiedel (46.) die Partie. Mit einem Doppelschlag in der 55. und 58. Minute stellte Joey Ben Bock auf 5:2. Ole Scheffer (68.) und der eingewechselte Janosch-Paul Bauer (78.) schraubten das Ergebnis schließlich in die Höhe.
Der Coach hob zudem die mannschaftliche Geschlossenheit hervor: „Jeder Abschluss war gefährlich, wir haben das Tempo hochgehalten und Vienenburg kaum noch Luft gelassen. Natürlich freut es mich, dass wir das Spiel drehen konnten – eine Situation, aus der viele Mannschaften vielleicht nicht mehr zurückgekommen wären.“
Mit dem Sieg erarbeitet sich MTV Wolfenbüttel II die Tabellenführung knapp vor Viktoria Thiede (ebenfalls 13 Punkte). „Noch entscheidender ist, dass wir drei wichtige Punkte geholt haben, weil wir unsere Spielphilosophie konsequent umgesetzt haben und dabei über weite Strecken dominanten Fußball gespielt haben“, betonte Güzel.
Am kommenden Spieltag wartet mit Viktoria Thiede das direkte Duell um die Tabellenspitze. „Jetzt freuen wir uns auf eine neue Trainingswoche und sind fokussiert auf Thiede“, so der MTV-Trainer abschließend.