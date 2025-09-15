– Foto: Daniel Salinger

„Wir haben unsere Spielidee konsequent umgesetzt" MTV Wolfenbüttel II dreht nach frühem Rückstand auf und siegt deutlich gegen FG Vienenburg-Wiedelah

Nach einem 0:2-Rückstand zeigte Tabellenführer MTV Wolfenbüttel II Moral, übernahm die Kontrolle und setzte sich mit 7:2 durch. Trainer Murat Güzel lobte vor allem die Intensität und die Umsetzung der eigenen Philosophie.

Es war ein Statement-Sieg des MTV Wolfenbüttel II: Mit 7:2 (2:2) setzte sich die Oberliga-Reserve am Sonntag gegen den Aufsteiger FG Vienenburg-Wiedelah durch und erlangt zunächst die Tabellenführung. Dabei hatten die Hausherren zunächst Probleme, denn die Gäste nutzten zwei frühe Unachtsamkeiten eiskalt aus.

Bereits in der 4. Minute brachte Lukas Hermann Theodor Marx die Gäste in Führung, in der 15. Minute erhöhte Nico Seidel auf 0:2. „In der Anfangsphase haben wir die langen Bälle von Vienenburg zweimal nicht konsequent verteidigt, was die Gäste sehr effektiv ausgenutzt haben“, räumte MTV-Trainer Murat Güzel nach der Partie ein. Doch der Gastgeber ließ sich von dem Rückstand nicht beirren. Noch vor der Pause gelang Oliwier Bosacki (32.) und Mohamad Abou Raya (44.) der Ausgleich. „Danach wurden wir deutlich präsenter. Unser Pressing, das Spiel gegen den Ball, die Intensität, frühe Balleroberungen und unsere hohe Sprintbereitschaft waren klar erkennbar – genau das ist unsere Grundidee“, erklärte Güzel.