„Wir haben unsere PS nicht auf den Platz gebracht“

Der Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Nord lief ganz nach den Vorstellungen des ASV Dachau, denn zwei direkte Konkurrenten patzten. Doch dann ließen die Dachauer selbst Punkte liegen. Im am Sonntag spät angesetzten Gastspiel bei Fatih Ingolstadt kam der Tabellenzweite nicht über ein 1:1 hinaus.

Dachau agierte zunächst fahrig. Zu statisch, zu ungenau – die Leistung war weit entfernt von dem, was der Tabellenzweite im Saisonverlauf bislang gezeigt hatte. Ins Bild passte der Gegentreffer schon in der 6. Minute. Erdogan Nasufaj traf nach einer Standardsituation, was ASV-Coach Koston fuchste: „Das Verteidigen von Standards ist eine Sache der Konzentration. Ich verstehe nicht, was da aktuell das Problem ist.”

Die Unterbrechung half den Dachauern, die in Durchgang zwei die Kontrolle übernahmen. Nur einmal musste ASV-Torhüter Martin Schneider noch eingreifen. Mit einer starken Parade verhinderte er den zweiten Treffer der Ingolstädter, ehe Dachau am Ausgleich arbeitete. Dafür wurden die Gäste in der 56. Minute belohnt. Tobias Erl traf in einer Druckphase zum 1:1-Ausgleich.

„Für Tobi freut es mich besonders. Er hatte lange Probleme mit seinem Körper, kämpft sich aber zurück”, so Koston.

Der ASV wollte nun mehr – und investierte viel für die Führung. Mit tiefen Läufen und sehenswerten Kombinationen stellten die Gäste die Fatih-Defensive vor Probleme. Das Spiel gewann mit der Einwechslung von David Dworsky (56.) zusätzlich an Schwung. Dworsky hatte in der Folge mehrere Chancen, das Spiel zu entscheiden. In der 80. Minute schlenzte er den Ball knapp vorbei, kurz darauf traf er den Pfosten.

Zum ersten Mal, denn dabei blieb es nicht. In der 90. Minute setzte Cihan Öztürk die Kugel ebenfalls an die Stange – und Dworsky im Nachschuss gleich noch einmal. Der Ball sollte aber nicht mehr im Fatih-Tor landen. Es blieb beim 1:1.

Über 90 Minuten gesehen war das Ergebnis nicht unverdient, nach der dominanten zweiten Hälfte und den Chancen in der Schlussphase wäre für den ASV dennoch mehr möglich gewesen. „Heute hat die Tagesform nur über 45 Minuten gepasst. Die erste Hälfte streichen wir, weil da nicht viel Gutes dabei war”, so Kostons Resümee.

Die Dachauer versäumten es, die Niederlage von Spitzenreiter Neuperlach in Eichstätt (1:2) und das Remis der punktgleichen Gaimersheimer (1:1 in Untermenzing) auszunutzen.