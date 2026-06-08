„Wir haben uns vernünftig aus der Saison verabschiedet“

Mit einer Niederlage, aber erhobenen Hauptes hat sich der SV Wendessen aus der Saison der Bezirksliga Braunschweig Staffel 3 verabschiedet. Gegen den Tabellendritten Goslarer SC 08 unterlag die Mannschaft von Trainer Pascal Gos zwar mit 0:2 (0:0), lieferte dabei jedoch einen Auftritt ab, der dem Ergebnis nach Ansicht des Trainers nicht gerecht wurde. „Ich muss aber sagen, ich kann nicht viel Negatives zu dem Spiel sagen, weil meine Truppe sich wirklich, wirklich gut verkauft hat“, erklärte Pascal Gos nach dem Abpfiff.

Besonders mit dem eigenen Ballbesitzspiel zeigte sich der Trainer zufrieden. „Wir haben den Takt angegeben, wir haben gute Passstaffetten gehabt, wir haben wirklich, wirklich eine gute Kugel gespielt.“

Dabei schenkten die Gastgeber dem favorisierten Gegner über weite Strecken nichts. Im Gegenteil: Wendessen begegnete dem Spitzenteam auf Augenhöhe und setzte selbst immer wieder Akzente. „Man hat nicht gesehen, dass da ein X-Plätze-Unterschied gegeneinander spielt, sondern ich fand eher, dass wir sogar phasenweise überlegen waren“, sagte Pascal Gos.

Trotzdem stand der SVW am Ende ohne Punkte da. Nach torloser erster Halbzeit brachte Nikolas Zink die Gäste in der 56. Minute in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte der eingewechselte Marc Martinato auf 2:0 und sorgte damit früh für die Vorentscheidung.

Für Pascal Gos lag der Unterschied vor allem in der Effizienz. „Was man Goslar zugutehalten muss, ist natürlich brutal effizient. Ich glaube, die hatten vier bis fünf Chancen, daraus machen sie dann halt zwei Tore. Deswegen stehen sie auch oben.“

Auf der anderen Seite ließ Wendessen seine Möglichkeiten ungenutzt. Ein bekanntes Problem, wie der Trainer selbst einräumte. „Wir hatten auch Chancen, aber das ist halt unsere Krankheit. Wir brauchen zu viele Chancen, um Tore zu schießen. So, das ist das Ding.“

Dennoch wollte Pascal Gos den Auftritt seiner Mannschaft nicht an der Chancenverwertung festmachen. „Aber insgesamt war das ein sehr, sehr ordentlicher Auftritt von uns.“ So überwog trotz der Niederlage das Gefühl, sich noch einmal von einer guten Seite gezeigt zu haben. „Ich denke, wir haben uns da vernünftig aus der Saison verabschiedet“, sagte der Trainer.

„Im Anschluss haben wir dann ein bisschen gegrillt und locker zusammengesessen. Ich denke, das war ganz nett“, berichtete Pascal Gos. Dabei blieb es offenbar nicht nur bei einem kurzen Beisammensein. „Ich war auch ein bisschen zu lange da, habe zu tief ins Glas geguckt. Deswegen ist der Montag jetzt etwas anstrengender. Ich glaube, so geht es dem einen oder anderen aus der Truppe.“

Trotz der Niederlage stand für den Coach fest, dass der Saisonabschluss auch Anlass zum Feiern bot. „Aber man muss die Feste feiern, wie sie fallen.“

„Unterm Strich war es ein gutes Spiel, war ein guter Auftritt. Leider konnten wir uns nicht belohnen für den Auftritt, den wir da hingelegt haben. Aber ja, alles gut.“

So endete die Saison für den SV Wendessen zwar ohne Erfolgserlebnis auf dem Platz, aber mit dem Gefühl, gegen einen der stärksten Gegner der Liga noch einmal alles gezeigt zu haben und mit einem feuchtföhlichem Abend.