„Wir haben uns teuer verkauft" – SC Hainberg gewinnt bei Rotenberg Bezirksliga Braunschweig 4: SV Rotenberg unterliegt SC Hainberg mit 1:3

Im Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Rotenberg und dem SC Hainberg setzte sich der Gast am Sonntagnachmittag mit 3:1 durch. Trotz zahlreicher personeller Rückschläge zeigte Rotenberg eine engagierte Leistung, musste sich am Ende jedoch geschlagen geben.

Von Beginn an zeigte sich ein intensives, ausgeglichenes Spiel. Die Gäste aus Hainberg dominierten zwar den Ballbesitz, doch der SV Rotenberg hielt dagegen und suchte aktiv den Weg nach vorne. Die Führung gelang den Gästen durch Noel-Elias Schweighardt in der 28. Minute, gefolgt von Sekou Sylla, der nur vier Minuten später das 0:2 erzielte.

Die Gastgeber mussten innerhalb kurzer Zeit gleich drei verletzungsbedingte Wechsel vornehmen: Nach 25 Minuten musste man das erste Mal tauschen, Jannik Baumgärtel kam rein. Allerdings musste dieser das Feld mit einem Bänderriss im Knöchel kurz vor der Pause wieder verlassen. Auch in der Halbzeit musste der SVR personell umstellen, was die ohnehin schwierige Situation verschärfte. In der zweiten Hälfte erhöhte Leighton Mc Galty in der 67. Minute auf 3:0 für Hainberg. Erst in der Schlussphase gelang Pascal Schiller mit einem Treffer in der 82. Minute der Ehrentreffer für Rotenberg.