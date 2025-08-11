„Wir haben uns teuer verkauft“ – SC Hainberg gewinnt bei Rotenberg

Im Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Rotenberg und dem SC Hainberg setzte sich der Gast am Sonntagnachmittag mit 3:1 durch. Trotz zahlreicher personeller Rückschläge zeigte Rotenberg eine engagierte Leistung, musste sich am Ende jedoch geschlagen geben.
Von Beginn an zeigte sich ein intensives, ausgeglichenes Spiel. Die Gäste aus Hainberg dominierten zwar den Ballbesitz, doch der SV Rotenberg hielt dagegen und suchte aktiv den Weg nach vorne. Die Führung gelang den Gästen durch Noel-Elias Schweighardt in der 28. Minute, gefolgt von Sekou Sylla, der nur vier Minuten später das 0:2 erzielte.
Die Gastgeber mussten innerhalb kurzer Zeit gleich drei verletzungsbedingte Wechsel vornehmen: Nach 25 Minuten musste man das erste Mal tauschen, Jannik Baumgärtel kam rein. Allerdings musste dieser das Feld mit einem Bänderriss im Knöchel kurz vor der Pause wieder verlassen. Auch in der Halbzeit musste der SVR personell umstellen, was die ohnehin schwierige Situation verschärfte.
In der zweiten Hälfte erhöhte Leighton Mc Galty in der 67. Minute auf 3:0 für Hainberg. Erst in der Schlussphase gelang Pascal Schiller mit einem Treffer in der 82. Minute der Ehrentreffer für Rotenberg.
Co-Trainer Pascal Bigalke zeigte sich trotz der Niederlage zufrieden mit der kämpferischen Leistung seiner Mannschaft:
„Wir hatten uns vor dem Spiel viel vorgenommen und sind auch gut gestartet. Die Verletzungen haben uns allerdings stark zurückgeworfen. Das Spiel war aus meiner Sicht ausgeglichen, Hainberg hatte mehr Ballbesitz, hat aber vor allem unsere Fehler eiskalt ausgenutzt. Wir haben uns teuer verkauft, am Ende war der Sieg für Hainberg aber verdient.“
Bigalke betonte zudem, dass man trotz des gebrauchten Tages wichtige Erfahrungen sammeln konnte, auf denen man aufbauen werde.
SV Rotenberg – SC Hainberg 1:3
SV Rotenberg: Leon Hass, Moritz Stange, Jonas Degener, Justin Sommer, Jannis Degener (45. Luis Marlon Borchardt), Lukas Degener (24. Jannik Baumgärtel), Dennis Tauchmann, Mattis Mühlhaus (70. Julius Hose), Pascal Schiller, Timon Lutz - Trainer: Christopher Meyna
SC Hainberg: Justus Mühlhausen, Carl Frieder Behrendt (46. Lukas Lukas), Vanja Gligoric, Sanjay Paramarajah (54. Benedikt Nikolas Friedrich Fechner), Bela Noe, Noel-Elias Schweighardt (80. Ishimwe Idrissa), Sekou Sylla, Leighton Mc Galty, Vivakaran Paramarajah, Leon Pfeifer, Boris Munyurwa - Trainer: Oliver Hille - Trainer: Lars Willmann
Tore: 0:1 Noel-Elias Schweighardt (28.), 0:2 Sekou Sylla (32.), 0:3 Leighton Mc Galty (67.), 1:3 Pascal Schiller (82.)