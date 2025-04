„Wir haben uns super verkauft“: Verdientes Remis im Derby für Unterammergau

Kurzfristig mussten sowohl Benning als auch Geiger auf wichtige Spieler verzichten. Auf beiden Seiten hatte über Nacht ein Magen-Darm-Virus zugeschlagen. Bei den Gästen traf es Bernhard Kurz, der aber zumindest auf der Auswechselbank Platz nahm, während beim WSV Ferdinand Brauchle passen musste. Zwei schwerwiegende Ausfälle, die dem ansehnlichen Duell jedoch keinen Abbruch taten. Es ging hin und her, mit leichten Vorteilen für den SVO. Doch trotz des spielerischen Plus blieben Torchancen Mangelware. SVO-Akteur Leonhard Strobl probierte es mit einem satten Schuss aus der zweiten Reihe, doch das Leder zischte gut einen Meter über den Querbalken. Über den flog auch der Kopfball von Maximilian Schwinghammer nach Flanke von Korbinian Vogt. Das lag jedoch an Keeper Marco Diroma, der noch seine Fingerspitzen im Spiel hatte. Doch bei diesen zwei Chancen blieb es, weshalb Benning durchaus zufrieden war. „Wir wollten Standardsituationen vermeiden. Das ist uns größtenteils gut gelungen. Da ist Ohlstadt immer brandgefährlich.“

Nur nach vorne ging für die Ammertaler zu wenig. Das sollte sich in Durchgang Zwei ändern. Der WSV-Coach brachte Simon Stumpfecker und Simon Ollert, und damit frischen Wind in das Derby. Ollert bediente mit einem Pass durch die Schnittstelle Robin Reiter. Sein Linksschuss verfehlte das Tor. Doch die Gastgeber blieben am Drücker. Nach einem verunglückten Rückpass von Vogt war Ollerts Zuspiel auf Lukas Klemm etwas zu ungenau. Dann sprang Jonas Thümmler der Ball im Liegen an die Hand, doch ein Pfiff von Schiedsrichter Lukas Rehekampff blieb aus. Über eine Führung der Gastgeber hätten sich die Ohlstädter zu diesem Zeitpunkt nicht beklagen können.