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RSV Göttingen empfängt am Sonntag den SV Rotenberg zum zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4. Beide Mannschaften haben zum Auftakt unterschiedliche Erfahrungen gemacht: Während RSV Göttingen beim 1. SC Göttingen 05 II mit 2:6 unterlag, setzte sich Rotenberg mit 4:2 gegen SCW Göttingen durch. Für die Gastgeber ist die Partie nach dem missglückten Saisonstart und dem Pokalaus bereits von besonderer Bedeutung.

Trainer Lasse Ahl spricht entsprechend von einem „unerwartet schwachen Start mit dem Pokalaus und der herben Niederlage zum Auftakt“. Die erste Gelegenheit zur Korrektur bietet sich nun ausgerechnet im einzigen Heimspiel der ersten sechs Partien.

Mit dem SV Rotenberg wartet allerdings ein Gegner, der mit einem Erfolgserlebnis in die Begegnung geht. Rotenberg bezwang am vergangenen Sonntag den SCW Göttingen mit 4:2. Für Ahl ist dieses Ergebnis besonders bemerkenswert. Er bezeichnet den Sieg gegen eine „Spitzenmannschaft wie Weende“ als Beleg für die Qualität des kommenden Gegners. Hinzu kommt, dass Rotenberg trotz des zwischenzeitlichen Pokalausscheidens gegen Nörten seine ersten Pflichtspiele erfolgreich bestritten habe.

„Wir haben uns selbst etwas unter Druck gesetzt“, sagt Ahl. Die Ausgangslage macht die Bedeutung des Heimspiels für den RSV Göttingen deutlich. „Da gegen Rotenberg das einzige Heimspiel in den ersten sechs Partien stattfindet, wollen wir zu Hause natürlich gewinnen“, erklärt der Trainer. Nach der deutlichen Auftaktniederlage soll vor eigenem Publikum eine Reaktion folgen.

Entsprechend erwartet Ahl eine Mannschaft mit viel Selbstvertrauen. Rotenberg sei „körperlich robust und gut eingestellt“, sagt der RSV Trainer. Auf seine Mannschaft komme damit eine anspruchsvolle Aufgabe zu. Gleichzeitig hat sich die personelle Lage beim RSV Göttingen verbessert. „Unsere personelle Lage entspannt sich zum Glück gerade wieder“, erklärt Ahl.

SV Rotenberg reist nach dem gelungenen Ligastart dennoch mit Respekt nach Göttingen. Co-Trainer Pascal Bigalke spricht von einem „ganz, ganz schweren Auswärtsspiel“. Die deutliche Niederlage des RSV Göttingen zum Saisonauftakt verändert seine Einschätzung des Gegners nicht. „Trotz der deutlichen Niederlage im letzten Spiel wissen wir, dass RSV eine extrem gute und spielstarke Truppe ist“, sagt Bigalke.

Für Rotenberg soll es deshalb vor allem darum gehen, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. „Wir wollen aber komplett auf uns gucken und unser Spielsystem durchdrücken“, erklärt Bigalke. Das 4:2 gegen SCW Göttingen dient dabei als Maßstab. „Wenn wir unsere Leistung von letzter Woche bestätigen, dann werden wir auch Zählbares mit nach Hause nehmen“, sagt der Co-Trainer.

Dass dies nicht ohne Aufwand gelingen wird, ist Rotenberg bewusst. „Allerdings geht das nicht von alleine. Wir müssen uns jede Torchance hart erarbeiten und über die Zweikämpfe ins Spiel kommen“, betont er. Die körperliche Auseinandersetzung und die Arbeit gegen den Ball werden damit aus Sicht des SV Rotenberg wichtige Bestandteile des eigenen Auftritts.

Personell kann Rotenberg weitgehend aus dem Vollen schöpfen. „Bis auf ein, zwei urlaubsbedingte Absagen steht uns der komplette Kader zur Verfügung“, sagt Bigalke. Damit sind die Voraussetzungen auf Seiten der Gäste trotz der genannten Ausfälle grundsätzlich gut.

Für Ahl geht es darum, den misslungenen Saisonstart hinter sich zu lassen und vor heimischem Publikum den ersten Sieg einzufahren. Bigalke fordert von Rotenberg, das eigene Spielsystem durchzusetzen, Zweikämpfe anzunehmen und sich Torchancen zu erarbeiten. „Am Ende werden Kleinigkeiten und der Wille über den Sieg entscheiden.“