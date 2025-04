„Wir haben uns reingefuchst“ – Hainberg siegt knapp beim RSV Göttingen

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Die Gäste aus Hainberg kamen nach ausgeglichener Anfangsphase durch eine Rote Karte gegen einen RSV-Spieler ab der 20. Minute in Überzahl. „Klar, rote Karte. Der Spieler wusste das auch – hat er nach dem Spiel gesagt“, kommentierte Hainberg-Trainer Lars Willmann den folgenschweren Platzverweis nüchtern. Trotz Überzahl tat sich seine Mannschaft auf dem engen Kunstrasen schwer. „Der RSV hat das gut gemacht, sie haben mit langen Bällen und gezielten Angriffen über die rechte Seite Nadelstiche gesetzt“, analysierte Willmann.

Dann ging der RSV auch zunächst in Führung: Johannes-Bernard-Friedrich Buschermöhle traf in der 50. Minute zum 1:0. Hainberg reagierte jedoch prompt und drehte das Spiel binnen weniger Minuten. Michel Ndahiro (54.) und Perrin Willmann (57.) nutzten zwei schnelle Umschaltmomente zur Führung, Leonard Marks erhöhte in der 65. Minute sogar auf 3:1.

„Wir hatten viele Chancen, haben aber den Sack nicht zugemacht“, haderte Willmann mit der mangelnden Effizienz seines Teams, das in der Schlussphase noch einmal ins Wanken geriet. Ein Eigentor von Paavo-Maximilian Gundlach (86.) brachte die Gastgeber zurück ins Spiel. In der Folge ließ Hainberg mehrere Hochkaräter ungenutzt – was dem RSV nochmals Hoffnung machte.

„Manchmal merkt man, dass es auf engem Platz gar nicht so einfach ist, mit einem Mann mehr zu spielen. Aber unser junges Team hat sich reingefuchst und am Ende verdient gewonnen“, so das Fazit von Willmann.

In der Tabelle klettert Hainberg mit nun 40 Punkten auf Platz drei, während der RSV mit 39 Zählern und einem Spiel weniger knapp dahinter lauert.