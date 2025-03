„Wir haben uns noch nie leicht getan gegen sie"

Am kommenden Sonntag hat der Spitzenreiter VfR Voxtrup im Heimspiel gegen TuS Eintracht Rulle die Möglichkeit den nächsten Dreier einzufahren. Damit wäre es der fünfte Sieg in Folge und ein weiterer Schritt Richtung Landesliga. Wir haben mit Voxtrup-Trainer Alexander Heinz über die anstehende Partie gesprochen.

Das Hinspiel konnte Voxtrup im September letzten Jahres mit 3:0 sich entscheiden und wurde dadurch der neue Spitzenreiter – auf dieser Position befindet sich das Team von Alexander Heinz bis heute. Nun steht am Sonntag das Rückspiel vor heimischer Kulisse an. Nachdem der Kader am vergangenen Wochenende beim Auswärtsspiel in Glandorf aufgrund verschiedener Verletzungen und krankheitsbedingter Ausfälle ausgedünnt war und Alexander Heinz auf drei Spieler der zweiten Mannschaft zurückgreifen musste, kann er nun wieder aus dem Vollen schöpfen. „Die verletzungsbedingten Ausfälle mit Fabio Lopes und Mika Haustermann kehren wieder zurück ins Mannschaftstraining und auch die krankheitsbedingten Ausfälle sind wieder fit. Dementsprechend können wir uns personell wieder gut aufstellen und ordentliches Training machen", teilt Heinz positiv mit.

Gewarnt vor der Offensive