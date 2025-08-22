„Wir haben uns nie aufgegeben“: Jetzendorf holt dank Stöckl-Traumtor Punkt in Aystetten

Stefan Stöckl beschert dem TSV Jetzendorf einen Punkt gegen Cosmos Aystetten. Dabei kam der Stürmer kurzfristig zurück aus dem Urlaub.
Was für eine Geschichte: Stefan Stöckl befand sich im Urlaub in Österreich. Doch die Personalsorgen beim TSV Jetzendorf waren so groß, dass der Angreifer eine Auszeit von seiner Auszeit nahm. Er stieg am Vormittag ins Auto und sicherte abends dem TSV mit einem Traumtor zum 3:3 einen Punkt beim SV Cosmos Aystetten.
Die Zuschauer erlebten ein wildes Spiel. Jetzendorf hatte sich viel vorgenommen, doch die Partie begann unglücklich. Eine harmlose Flanke landete im Strafraum der Gäste, wo Aystettens Dominik Isufi ein Missverständnis in der TSV-Defensive zum 1:0 ausnutzte (17.). „So etwas sollte nicht passieren, aber es kann vorkommen“, meinte Jetzendorfs Trainer Markus Pöllner.
Die Gäste reagierten wenige Minuten später. Nach einem Freistoß von Frederic Rist köpfte Tim Greifenegger ins lange Eck – 1:1 (26.). Nun hatte Jetzendorf mehr Ballbesitz. Die Gäste dominierten, leisteten sich aber kleine Fehler. Einer davon führte zum 2:1: Nach einem langen Ball gewann Aystetten das entscheidende Duell, Kevin Makowski traf zur Pausenführung (37.). Ausgerechnet Makowski, den Pöllner bei seiner Gegneranalyse herausgestellt hatte.
Nach der Pause das gleiche Bild: Jetzendorf bestimmte das Spiel, Aystetten war eiskalt – und bestrafte einen weiteren Fehler. Nach einem Einwurf herrschte Unsicherheit im Strafraum, Makowski war wieder zur Stelle und erhöhte auf 3:1 (68.). Doch die Jetzendorfer gaben sich nicht auf. Mit viel Moral drückten sie die Partie in die gegnerische Hälfte. Stöckl setzte sich in einem Laufduell durch, wurde im Strafraum gefoult – den Elfmeter verwandelte Ben Geuenich sicher zum 2:3 (73.). Danach erhöhte Jetzendorf den Druck weiter. Viele Flanken segelten in den Strafraum, ehe Stöckl in der 82. Minute seinen großen Auftritt hatte: Aus dem rechten Halbfeld kam die Flanke, der Urlaubs-Unterbrecher nahm den Ball in einer Mischung aus Seit- und Fallrückzieher direkt und traf unhaltbar zum 3:3.
Die Schlussphase war hitzig. Aystetten verteidigte mit letzter Kraft, die Spieler gingen hart in die Zweikämpfe. In der Nachspielzeit flogen David Schwab (90.+5) und Arland Qarri (90.+6) mit Gelb-Rot vom Platz. Zu einem vierten Treffer reichte es für Jetzendorf aber nicht mehr.
Markus Pöllner zog trotz des verpassten Dreiers ein positives Fazit: „Wir haben uns nie aufgegeben. Nach dem 1:3 so zurückzukommen, zeigt unsere Moral.“