Stefan Stöckl (l.) traf zum späten Ausgleich gegen Aystetten. – Foto: Johannes Traub

„Wir haben uns nie aufgegeben“: Jetzendorf holt dank Stöckl-Traumtor Punkt in Aystetten 1:3-Rückstand aufgeholt Verlinkte Inhalte Landesliga Südwest Jetzendorf Aystetten

Stefan Stöckl beschert dem TSV Jetzendorf einen Punkt gegen Cosmos Aystetten. Dabei kam der Stürmer kurzfristig zurück aus dem Urlaub.

Was für eine Geschichte: Stefan Stöckl befand sich im Urlaub in Österreich. Doch die Personalsorgen beim TSV Jetzendorf waren so groß, dass der Angreifer eine Auszeit von seiner Auszeit nahm. Er stieg am Vormittag ins Auto und sicherte abends dem TSV mit einem Traumtor zum 3:3 einen Punkt beim SV Cosmos Aystetten. Mi., 20.08.2025, 19:00 Uhr SV Cosmos Aystetten Aystetten TSV Jetzendorf Jetzendorf 3 3 Abpfiff

Die Zuschauer erlebten ein wildes Spiel. Jetzendorf hatte sich viel vorgenommen, doch die Partie begann unglücklich. Eine harmlose Flanke landete im Strafraum der Gäste, wo Aystettens Dominik Isufi ein Missverständnis in der TSV-Defensive zum 1:0 ausnutzte (17.). „So etwas sollte nicht passieren, aber es kann vorkommen“, meinte Jetzendorfs Trainer Markus Pöllner. Die Gäste reagierten wenige Minuten später. Nach einem Freistoß von Frederic Rist köpfte Tim Greifenegger ins lange Eck – 1:1 (26.). Nun hatte Jetzendorf mehr Ballbesitz. Die Gäste dominierten, leisteten sich aber kleine Fehler. Einer davon führte zum 2:1: Nach einem langen Ball gewann Aystetten das entscheidende Duell, Kevin Makowski traf zur Pausenführung (37.). Ausgerechnet Makowski, den Pöllner bei seiner Gegneranalyse herausgestellt hatte.