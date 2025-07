"Wir haben uns mehr erhofft"

Nach einer durchwachsenen Saison 2024/2025 strebt die Zweite des SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf in der Ostbrandenburgliga eine deutliche Steigerung an. Die Richtung ist klar: oben mitspielen – mit Konstanz und Charakter.

Trainingslager in der Altmark als neues Fundament

Die Vorbereitung auf die kommende Saison steht ganz im Zeichen des Teambuildings und der Intensität. Als zentraler Baustein gilt das geplante Trainingslager: „Trainingslager in der Altmark am Arendsee“, kündigt Klopsch an. Dort soll die Basis für eine erfolgreichere Runde gelegt werden. Anders als in der Vorserie will man diesmal von Beginn an voll da sein – körperlich, taktisch und mental.

Mika Ruthsatz: Sinnbild für Einsatz und Identifikation

Ein Spieler sticht seit Jahren besonders heraus: Mika Ruthsatz. Der 22-Jährige verkörpert das, was viele im Amateurfußball suchen – Verlässlichkeit, Einsatz und Vereinstreue. „Mika Ruthsatz kam vor 3 Jahren aus der Jugend in den Herrenbereich. Seitdem ist er jedes Jahr der Spieler mit den meisten Einsätzen, Spielminuten und er hat die beste Trainingsbeteiligung im Team.“ Die Zahlen unterstreichen das: In der Saison 2024/2025 absolvierte er 80 von 83 Trainingseinheiten. Auch jenseits der Statistik steht Ruthsatz für eine erfreuliche Entwicklung: „Ansonsten positiv – wer zur Zweiten kommt, bleibt. Wir haben selten Abgänge“, sagt Klopsch.