"Wir haben uns letztlich selbst geschlagen" - Vorsfelde siegt 4:2

Die Partie begann ausgeglichen, Göttingen 05 hatte durch Elias Stock früh eine erste Großchance, doch Vorsfelde-Keeper Justin Kick reagierte stark. „Das war bezeichnend – die Mannschaft, die den ersten Fehler macht, gerät in Rückstand“, sagte 05-Trainer Jozo Brinkwerth später. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld schalteten die Gäste schnell um und gingen durch Michel Haberecht per Foulelfmeter in Führung (29.). Kurz darauf nutzte Rocco Tuccio einen weiteren Fehler in der Hintermannschaft der Hausherren zum 0:2 (37.).

Nach der Pause brachte Brinkwerth mit frischen Kräften neuen Schwung ins Spiel. Göttingen war nun deutlich aktiver, drängte den Ex-Oberligisten tief in die eigene Hälfte. Doch mitten in der Drangphase schlug Vorsfelde erneut eiskalt zu: Pelle Erik Blaukat erhöhte auf 0:3 (59.).

Trotzdem gaben die 05er nicht auf. "Es schien nur eine Frage der Zeit." so Brinkwerth. Benedict Chandra brachte sein Team nach einer Standardsituation zurück ins Spiel (69.), ehe Joker Maximilian Herwig mit einem sehenswerten Treffer den Anschluss herstellte (76.). Plötzlich war die Partie wieder völlig offen, Göttingen drängte auf den Ausgleich.

Doch wie schon zuvor bestrafte Vorsfelde die nächste Unachtsamkeit sofort: Nach einem Ballverlust am eigenen Strafraum traf Dustin Reich zum 2:4-Endstand (87.) und sorgte für die Entscheidung.

„Wir haben uns letztlich selbst geschlagen. Vorsfelde hat unsere Fehler eiskalt genutzt – das war der Unterschied“, bilanzierte Brinkwerth. Dennoch lobte er die Moral seiner Mannschaft: „Nach dem 0:3 zurückzukommen und nochmal so viel Energie ins Spiel zu bringen, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Glückwunsch an Vorsfelde."

Für die 05er war es die ersten verlorenen Punkte, während Vorsfelde punktgleich zog und in der Tabelle vorbeizog.