„Wir haben uns in einen Rausch gespielt" – Hondelage siegt deutlich

„Wir haben 20 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Danach lief es besser und wir haben uns Torchancen erarbeitet“, sagte Schindzielorz nach dem Spiel. Nach einer zähen Anfangsphase drehte Hondelage auf – allen voran Michel Broders, der mit drei Treffern binnen 13 Minuten (34., 40., 47.) den Grundstein für den Auswärtssieg legte.

Die Partie nahm ihren Lauf, als Peines Berkan Öztürk nach einer Roten Karte (67.) vom Platz musste. Kurz darauf gelang den Gastgebern zwar der Anschlusstreffer durch Can Kocak (69.), doch der MTV reagierte prompt: Broders traf zum vierten Mal (71.), ehe Jasper Wendland (87.) und Max Hauck (88.) den Kantersieg perfekt machten.

„In der zweiten Halbzeit haben wir uns in einen Rausch gespielt und uns viele Torchancen erarbeitet“, so Schindzielorz. Ganz zufrieden war der Coach aber nicht: „Geärgert hat mich das Gegentor, das nicht hätte zählen dürfen, weil der Peine-Spieler klar im Abseits stand.“

Mit dem überzeugenden Sieg festigt der MTV Hondelage seinen Platz in der Spitzengruppe. Die Offensive präsentiert sich dabei in Galaform: In den letzten beiden Spielen erzielte die Mannschaft beeindruckende 14 Tore.