„Wir haben uns in eine Art Rausch gespielt“

Dass die Aufgabe beim Bezirksliga-Neuling alles andere als einfach werden würde, hatte Wald bereits im Vorfeld erwartet – und genau dieser Eindruck bestätigte sich. „Es ist genauso eingetreten, wie wir das erwartet haben“, erklärte der Frerener Coach nach der Partie. „Listrup ist wirklich eine eklige Truppe zum Bespielen.“

Spielerisch hatte die SG Freren bereits vor der Pause alles im Griff, ließ jedoch einige gute Möglichkeiten ungenutzt. „Das Einzige, was wir der ersten Halbzeit vielleicht vorwerfen können, ist die Chancenverwertung“, bilanzierte Wald. So ging seine Mannschaft lediglich mit einer knappen 1:0-Führung in die Kabine, obwohl durchaus eine höhere Führung möglich gewesen wäre.

Gerade in der ersten Halbzeit entwickelte sich die intensive Begegnung zu dem umkämpften Spiel, das der Trainer prognostiziert hatte. „Die Intensität war in der ersten Halbzeit extrem hoch. Es wurden so viele Zweikämpfe geführt, sowohl vom Gegner als auch von uns“, sagte Wald. Die besondere Atmosphäre auf dem Sportplatz sei dabei deutlich spürbar gewesen. „Man hat wirklich gemerkt, hier brennt so ein bisschen der Kessel. Das war echt cool mit anzuschauen.“

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Freren dann deutlich konsequenter. „In der zweiten Halbzeit haben wir auf jeden Fall unsere Chancen besser genutzt und uns in eine Art Rausch gespielt“, erklärte Wald. Genau diese Effektivität habe seiner Mannschaft gutgetan und letztlich den deutlichen Erfolg ermöglicht. „Das ist das, was wir brauchen.“

Neben der Offensivleistung hob der Frerener Trainer insbesondere die Arbeit gegen den Ball hervor. „Wichtig ist hervorzuheben, dass wir wirklich eine Top-Abwehrleistung dargelegt haben, um dann dementsprechend auch zu Null zu spielen.“ Der Auftakt ohne Gegentor sei für die Mannschaft „einfach extrem wichtig“.

Ein weiterer entscheidender Faktor war aus Sicht Walds die große Kadertiefe. „Es ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass die Breite des Kaders aktuell richtig geil mit anzuschauen ist“, sagte der Coach. Wie schon im Bezirkspokal konnte Freren erneut alle fünf Wechsel ausschöpfen. „Es kam nochmal ein richtiger Input von der Bank, wo wir dann wirklich auch nochmal bis zur 90. Minute Vollgas spielen konnten.“

Gerade diese personellen Möglichkeiten seien aktuell ein großer Pluspunkt. „Das ist einfach schön zu sehen, dass es so funktioniert“, betonte Wald. Die eingewechselten Spieler hätten ihren Teil dazu beigetragen, dass Freren das hohe Tempo bis zum Schlusspfiff aufrechterhalten konnte.

Entsprechend zufrieden fiel das Fazit des Frerener Trainers aus. „Wir sind einfach nur froh, dass es so in der Höhe geklappt hat und wir jetzt das Wochenende erst mal genießen können.“ Nach dem erfolgreichen Auftakt richtet sich der Blick nun auf die weiteren Partien des ersten Spieltags. „Wir schauen einfach, was der erste Spieltag für die anderen so bringt“, sagte Wald.

Für die SG Freren war der souveräne Erfolg beim Bezirksliga-Aufsteiger ein gelungener Start in die neue Saison. Gegen einen erwartet unbequemen Gegner überzeugte der Favorit vor allem nach der Pause mit Effizienz, mannschaftlicher Geschlossenheit und der Breite seines Kaders – Qualitäten, die im weiteren Saisonverlauf noch eine wichtige Rolle spielen könnten.