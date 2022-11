„Wir haben uns gesteigert und verdient gewonnen“ - Befreiungsschlag für Neurieds Zweite Fünf Wechsel zur Pause bringen in Moosach die Wende

Beim Tabellennachbarn TSV Moosach-Hartmannshofen II hat sich der TSV Neuried II dank eines Tores von Nick Boberg in der Nachspielzeit mit 2:1 (0:0) durchgesetzt.

Neuried – Dieser Sieg ist Gold wert. Der Vorsprung auf die Gastgeber beträgt nun fünf Punkte, und der zwischenzeitlich arg geschrumpfte Abstand zu den Abstiegsrängen der Kreisklasse 3 komfortable sieben Zähler.

Grund zur Euphorie sah TSV-Coach Efecan Ölmez am Sonntag deshalb aber noch lange nicht. Zu ernüchternd war der Auftritt seines Teams in den ersten 45 Minuten. „In der ersten Halbzeit haben wir überhaupt nicht gut gespielt und hätten auch hinten liegen können“, sagte Ölmez. Doch in der Halbzeitpause stellten die Gäste um und wechselten die halbe Mannschaft aus. Nach dem Fünffach-Wechsel kamen die Grün-Weißen besser ins Spiel. „Wir haben uns gesteigert und verdient gewonnen“, sagte Ölmez.