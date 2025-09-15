„Wir haben uns endlich mal belohnt“

Der VfB Fallersleben II hat am Freitagabend in der Bezirksliga Braunschweig 1 für ein Ausrufezeichen gesorgt. Der Aufsteiger gewann beim favorisierten VfL Wahrenholz mit 1:0 (1:0) und verbuchte damit den zweiten Saisonsieg. Das Tor des Abends erzielte Efe Gültas bereits in der achten Spielminute nach einem mustergültigen Angriff über die rechte Seite.

„Wir haben uns taktisch ein Stück weit angepasst, und das hat super gefruchtet“, erklärte VfB-Trainer Cedric Wienhold nach der Partie. Fallersleben stand über weite Strecken kompakt, störte die Offensivaktionen der Hausherren früh und ließ kaum gefährliche Abschlüsse zu. „Wir waren in jedem Belang williger, dieses Spiel zu gewinnen. Das war genau die Gemeinschaft, die wir gebraucht haben.“

Wahrenholz tat sich trotz feldmäßiger Vorteile schwer, klare Chancen herauszuspielen. Lediglich in der Schlussphase kam die Mannschaft von Trainer Marcel Neumann noch einmal gefährlich vor das Tor der Gäste, doch Keeper Max Mohnke parierte in der 89. Minute einen Ball spektakulär auf der Linie. „Das war die einzige wirklich brenzlige Situation“, so Wienhold, der insgesamt „eine sehr, sehr gute Grundaktivität“ seiner Mannschaft sah.

In der 75. Minute hätte der VfB die Partie sogar vorzeitig entscheiden können, als Joris Olivier frei vor Dittrich auftauchte, den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen konnte. So blieb es spannend bis zum Schlusspfiff.

Mit dem Auswärtssieg verbessert sich Fallersleben II auf Rang elf der Tabelle (6 Punkte) und verschafft sich im unteren Tabellendrittel etwas Luft. Wahrenholz hingegen bleibt mit neun Punkten im Mittelfeld zurück.

„Der Sieg geht in meinen Augen völlig in Ordnung, weil die Jungs eine unfassbare kämpferische Leistung auf den Platz gebracht haben“, bilanzierte Wienhold. „In Wahrenholz muss man erstmal bestehen – das haben wir gestern wirklich gut getan.“