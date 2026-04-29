Dass Soyudogru trotz der ordentlichen Bilanz auf Details verweist, passt zum Verlauf der vergangenen Wochen. Ravensburg punktet verlässlich, ohne dabei jede Partie souverän zu gestalten. Auch der Blick auf das Hinspiel gegen Denzlingen unterstreicht diese Linie. Damals gewann der FV zwar mit 3:2, musste dafür aber nach einer schwachen ersten Halbzeit einen Rückstand drehen. Der Trainer erinnert sich präzise an dieses Spiel: „Das Hinspiel in Denzlingen war ein ähnliches Spiel wie jetzt am Samstag gegen Backnang. Die erste Halbzeit war nicht gut und wir lagen zur Pause mit 2:1 zurück. Wir haben aber Moral gezeigt und das Spiel noch gedreht. Am Samstag müssen wir von Beginn an wacher sein, um nicht wieder einem Rückstand hinterherzulaufen.“

Mit dem FC Denzlingen kommt ein Gegner nach Ravensburg, dessen Tabellenplatz auf den ersten Blick eine klare Rollenverteilung nahelegt. Doch genau vor dieser Sichtweise warnt der Trainer. „Gegen einen Gegner wie Denzlingen, der sich im Abstiegskampf befindet, ist es immer schwierig zu spielen. Für sie geht es um jeden Punkt. Dementsprechend werden sie auch alles reinwerfen, was sie haben.“ Deshalb formuliert er diese Anforderung an seine Mannschaft: „Wir dürfen uns vom Tabellenplatz nicht täuschen lassen und müssen die Partie mit voller Konzentration angehen.“

Platz fünf als klares Ziel

Für Ravensburg selbst geht es in der Schlussphase der Saison um die Absicherung eines bereits guten Tabellenbildes. Mit zwei Punkten Vorsprung auf Rang sechs ist der fünfte Platz keineswegs unangreifbar, aber eine realistische Zielmarke. „Unser Ehrgeiz ist auf jeden Fall da, den fünften Platz zu verteidigen. Wir haben uns diese Ausgangsposition hart erarbeitet und wollen in den letzten Spielen weiterhin konsequent punkten, um den fünften Platz halten zu können.“

Personelle Lage

„Die personelle Lage ist soweit stabil. Es gibt ein paar kleinere Fragezeichen, aber wir gehen davon aus, dass uns der gleiche Kader wie am Samstag zur Verfügung stehen wird“, berichtet Soyudogru. Darüber hinaus wird sich die Auswahl sogar leicht erweitern: „Hinzu kommen noch Philipp Altmann und Ramon Castelucci, die am Samstag in Backnang gefehlt haben.“