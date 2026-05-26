„Wir haben uns diese Ausgangsposition brutal erarbeitet“

FuPa: Glückwunsch zum wichtigen Sieg gestern. Mit den drei Punkten habt ihr euch die Tabellenführung zurückgeholt. Wie ordnest du den Erfolg ein?

FuPa: Vor der Saison war vermutlich nicht jedem klar, dass ihr bis zuletzt ganz oben stehen würdet. Was ist das Erfolgsgeheimnis?

Serkan Kahramann: Natürlich fühlt sich das überragend an. Die Jungs haben gestern wieder ein echtes Statement gesetzt und gezeigt, welchen Charakter diese Mannschaft besitzt. Wir haben uns die Tabellenführung zurückgeholt und uns damit eine perfekte Ausgangsposition für die letzten beiden Spiele erarbeitet. Aber uns ist auch klar: Noch ist nichts geschafft. Jetzt gilt es, die letzten Schritte genauso konzentriert und hungrig zu gehen wie in den vergangenen Wochen.

Serkan Kahramann:

Der größte Faktor ist harte Arbeit. Diese Mannschaft hat sich das über Monate brutal erarbeitet – mit Disziplin, Mentalität und absolutem Teamgeist. Wir wollten von Anfang an oben mitspielen, aber dass wir jetzt wirklich alles in der eigenen Hand haben, ist kein Zufall. Das sind die Früchte einer starken Rückrunde, eines eingeschworenen Teams und einer Mannschaft, die nie aufgehört hat, an sich zu glauben.

FuPa: Was macht dich als Trainer aktuell besonders stolz?

Serkan Kahramann:

Ganz klar der Zusammenhalt. Was diese Mannschaft aktuell ausstrahlt, ist einfach überragend. Jeder kämpft für jeden, egal ob auf dem Platz, auf der Bank oder außerhalb des Teams. Dazu kommt diese unglaubliche Unterstützung von unseren Fans, Familien und allen Menschen im Umfeld des Vereins. Woche für Woche spürt man diese Energie. Genau solche Dinge tragen dich durch eine lange Saison und geben dir in entscheidenden Momenten nochmal extra Prozent.

FuPa: Jetzt stehen noch zwei entscheidende Spiele an. Wie gehst du die letzten Wochen an?

Serkan Kahramann:

Mit voller Konzentration. Wir dürfen jetzt keinen Prozentpunkt nachlassen. Die Jungs werden weiter fokussiert vorbereitet, damit wir genau die Konstanz auf den Platz bringen, die uns in der Rückrunde ausgezeichnet hat. Wir haben uns diese Ausgangsposition hart erarbeitet und wollen sie uns jetzt auch nicht mehr nehmen lassen. Aber dafür müssen wir weiterhin als Einheit auftreten und bis zur letzten Minute alles investieren.

FuPa: Was möchtest du der Mannschaft und den Fans abschließend mit auf den Weg geben?

Serkan Kahramann:

Ein riesiges Dankeschön an alle. Die Mannschaft liefert seit Monaten brutal ab, und unsere Fans stehen immer hinter uns – zuhause und auswärts. Genau für solche Momente spielt und arbeitet man im Fußball. Jetzt wollen wir gemeinsam die letzten beiden Spiele erfolgreich gestalten und diese starke Saison mit etwas Großem belohnen.