"Wir haben uns den Frust von der Seele geschossen" Linksverteidiger Phil Brand trifft erstmals in dieser Saison und bereitet beim 6:2 gegen Verden auch ein Tor vor von red · Heute, 21:29 Uhr · 0 Leser

– Foto: MTV Wolfenbüttel

Der MTV Wolfenbüttel hat mit dem 6:2 gegen den FC Verden 04 ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und nach zuvor zehn Spielen ohne Sieg wieder einen „Dreier“ eingefahren. Eine wichtige Rolle spielte dabei Phil Brand. Dem Linksverteidiger gelang kurz nach der Pause sein erstes Saisontor, wenig später bereitete er auch die zwischenzeitliche 3:1-Führung durch Maximilian Moslener vor.

„Es hat sich auf jeden Fall sehr gut angefühlt, endlich mal wieder drei Punkte zu holen“, sagte Brand in einem Interview auf der vereinseigenen Homepage. Besonders die zweite Halbzeit habe gezeigt, wozu seine Mannschaft in der Lage sei. „Wir haben uns den Frust von der Seele geschossen und uns für die Leistungen der letzten Spiele belohnt.“ Brand selbst sorgte kurz nach Wiederbeginn für den Ausgleich zum 1:1. Nach einer Flanke von Akram-Dine Mohamadou verlängerte Hannes Joppich den Ball, den der Verteidiger mit seinem rechten Fuß im Tor unterbrachte. „Ich habe einfach probiert, aufs Tor zu schießen, und es hat letztendlich auch geklappt. Ich bin sehr froh, dass ich mein erstes Tor geschossen habe und der Mannschaft helfen konnte.“

Wenig später folgte die nächste Szene mit seiner Beteiligung. Brand setzte sich auf der linken Seite durch und bereitete Mosleners Treffer zum 3:1 vor. Rückblickend sprach der Defensivspieler von einem seiner bislang stärkeren Auftritte im Oberliga-Team. „Von meinem Anteil am Sieg her glaube ich schon. Wir haben als Mannschaft sehr gut gespielt und ich habe mich auf dem Platz richtig gut gefühlt.“ Entscheidend für den Umschwung nach dem Seitenwechsel war auch eine taktische Anpassung. „Wir haben von einer Fünfer- auf eine Viererkette umgestellt und hatten offensiv mehr Aktionen“, erklärte Brand. Zudem sei die Mannschaft mit einer klaren Haltung aus der Kabine gekommen: „Wir haben uns gesagt, dass wir das Spiel auf jeden Fall gewinnen müssen. Dann haben wir aufgedreht.“