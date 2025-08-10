Nachdem Bovenden in der abgelaufenen Saison beide Spiele gewinnen konnte, startete das Team von Yannick Broscheit auch am gestrigen Samstag gut ins Spiel und konnte durch Vadim Wiedenmeier, der einen Freistoß direkt verwandelte, in Führung gehen. Der Treffer in der 33. Minute war der Einzige im ersten Durchgang..

Direkt nach der Halbzeit sorgte ein unnötiger Ballverlust dafür, dass Julian Kratzert aus 40 Metern frei abschloss und mit seinem Fernschuss über Keeper Theodor Bachmann das 1:1 erzielte. BSV-Coach Yannick Broscheit war im weiteren Verlauf mit seinen Jungs absolut unzufrieden: "Wir sind nicht zufrieden. Gegen eine Mannschaft, die so spielt, ist ein Punkt zu wenig. SVG hat nur lang gebolzt und wir haben uns dem Niveau angepasst. Unser Passtempo war nicht gut, wir hatten zu wenig Kreativität im Offensivspiel und keine Bewegung ohne Ball."

Auf der anderen Seite war Nils Reutter, Trainer der Gäste, zufrieden mit der Leistung seines Teams: "Wir waren taktisch diszipliniert, mannschaftlich geschlossen und hatten am Ende sogar die besseren Chancen gehabt." Der Ball fand jedoch nicht noch ein weiteres Mal den Weg ins Tor, sodass beide Mannschaften einen Punkt zum Saisonauftakt mitnehmen.

Die Bewertung davon war bei beiden Trainern sehr unterschiedlich. Yannick Broscheit: "Es sagt schon viel aus, dass sich der Gegner nach Abpfiff über ein 1:1 mehr freut als wir. Es ist nicht unser Anspruch, Spiele Unentschieden zu spielen." Sein Gegenüber Nils Reutter war indes zufrieden: "Wir sind mit dem Ergebnis vorerst zufrieden und müssen in der nächsten Woche wieder hart arbeiten."

Für die SVG Göttingen geht es am kommenden Sonntag zuhause gegen Aufsteiger Volkmarode weiter, während der Bovender SV zeitgleich in Lengede aufläuft.