„Wir haben uns das Spiel einfach selbst zuzuschreiben“

„Wir verlieren das Spiel 2:1 auf einem sehr, sehr schlechten Platz“, resümierte VfB-Trainer Cedric Wienhold nach dem Abpfiff. „Vor dem Spiel sah der Rasen noch ganz gut aus, aber nach 15 Minuten war das eine reine Kuhweide. Fußball war darauf kaum möglich – aber das ist keine Ausrede, Gifhorn musste ja auch darauf spielen.“

Die Hausherren kamen mit den Bedingungen zunächst besser zurecht. Nach einer unglücklichen Abwehraktion im Strafraum nutzte Soetebeer die Verwirrung und brachte Gifhorn früh in Führung. „Das war ein riesiges Geschenk“, ärgerte sich Wienhold. „Wir haben Überzahl im Sechzehner, nehmen den Ball an und spielen ihn quer durch den Fünfer. So etwas darf einfach nicht passieren.“

Fallersleben tat sich lange schwer, in die Partie zu finden. Gifhorn agierte robust, setzte auf Zweikampfstärke und lange Bälle – eine Spielweise, die den Gästen nicht schmeckte. „Gifhorn hat, hart ausgedrückt, einen starken Anti-Fußball gespielt“, sagte Wienhold. „Sie waren unfassbar aggressiv, teilweise überhart. Damit haben wir uns sehr schwergetan.“

Kurz vor der Pause bot sich dem VfB dann doch die große Gelegenheit zum Ausgleich: Alessandro Lamera lief frei auf den Torhüter zu, vergab aber kläglich. „Er läuft allein auf den Keeper zu – und schiebt den Ball neben das Tor. Das war sinnbildlich für unsere aktuelle Chancenverwertung, die einfach katastrophal ist“, so der Trainer weiter.

In der zweiten Hälfte zeigte Fallersleben ein anderes Gesicht. Die Mannschaft nahm die Härte des Spiels besser an, drängte den SV Gifhorn tief in die eigene Hälfte und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Den Lohn gab es in der 74. Minute: Dorent Berisha traf mit einem sehenswerten Distanzschuss in den Winkel zum verdienten 1:1.

Doch die Hoffnung auf einen Punktgewinn hielt nicht lange. Eine unübersichtliche Situation nach einer Ecke führte in der 86. Minute zum entscheidenden Gegentreffer. „Der Ball fällt dem Gifhorner auf den Oberschenkel und geht rein – da waren wir einfach nicht wach genug“, monierte Wienhold. „Wir verschlafen die ersten 45 Minuten, und das können wir in der Bezirksliga einfach nicht mehr aufholen.“

Trotz einer engagierten zweiten Halbzeit blieb der VfB Fallersleben II ohne Punkt und steht mit 16 Zählern weiter im unteren Mittelfeld. Wienhold zog ein klares Fazit: „Insgesamt war das kein unverdienter Sieg für Gifhorn, aber wir haben uns das Spiel einfach selbst zuzuschreiben. Wenn du nur 45 Minuten da bist, reicht das nicht.“

Gifhorn klettert durch den Heimsieg auf Rang neun und kann mit nun ebenfalls 16 Punkten etwas durchatmen. Für den Aufsteiger aus Fallersleben war es dagegen eine bittere Niederlage.