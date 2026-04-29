„Wir haben uns aber nichts vorzuwerfen und alles reingeworfen" Lohne bleibt oben – Salzbergen verkauft sich teuer von p.s. · Heute, 00:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: Moritz Voigt

Der SV Union Lohne hat seine Tabellenführung in der Bezirksliga Weser-Ems untermauert. Mit dem 2:1-Erfolg am 25. Spieltag gegen den SV Alemannia Salzbergen behauptete der Spitzenreiter seine starke Position im Titelrennen. 55 Punkte aus 23 Spielen stehen nun für Lohne zu Buche, während Salzbergen mit 24 Zählern auf Rang 13 verbleibt.

Favorit setzt sich durch – Außenseiter hält dagegen Es war kein Spaziergang für den Tabellenführer. Zwar ging Lohne als klarer Favorit in die Partie, doch die Gäste stemmten sich mit großem Einsatz gegen die Niederlage. „Lohne hat verdient gewonnen, wir haben uns aber nichts vorzuwerfen und alles reingeworfen“, bilanzierte Salzbergens Co-Trainer Patrick Bruns nach dem Spiel.

Tatsächlich entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der die Gastgeber ihre Qualität ausspielten, Salzbergen aber über weite Strecken auf Augenhöhe agierte. Die Gäste verteidigten leidenschaftlich und suchten immer wieder ihre Momente nach vorne. Drees scheitert – Keeper auf beiden Seiten stark In der Schlussphase hätte das Spiel noch einmal kippen können. „Mit ein bisschen Glück geht kurz vor Schluss noch der Kopfball von Kevin Drees rein, den der Torwart überragend hält“, so Bruns. Es war die große Ausgleichschance der Gäste.