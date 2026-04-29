Der SV Union Lohne hat seine Tabellenführung in der Bezirksliga Weser-Ems untermauert. Mit dem 2:1-Erfolg am 25. Spieltag gegen den SV Alemannia Salzbergen behauptete der Spitzenreiter seine starke Position im Titelrennen. 55 Punkte aus 23 Spielen stehen nun für Lohne zu Buche, während Salzbergen mit 24 Zählern auf Rang 13 verbleibt.
Es war kein Spaziergang für den Tabellenführer. Zwar ging Lohne als klarer Favorit in die Partie, doch die Gäste stemmten sich mit großem Einsatz gegen die Niederlage. „Lohne hat verdient gewonnen, wir haben uns aber nichts vorzuwerfen und alles reingeworfen“, bilanzierte Salzbergens Co-Trainer Patrick Bruns nach dem Spiel.
Tatsächlich entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der die Gastgeber ihre Qualität ausspielten, Salzbergen aber über weite Strecken auf Augenhöhe agierte. Die Gäste verteidigten leidenschaftlich und suchten immer wieder ihre Momente nach vorne.
In der Schlussphase hätte das Spiel noch einmal kippen können. „Mit ein bisschen Glück geht kurz vor Schluss noch der Kopfball von Kevin Drees rein, den der Torwart überragend hält“, so Bruns. Es war die große Ausgleichschance der Gäste.
Auf der Gegenseite verhinderte auch Salzbergens Schlussmann mit mehreren starken Paraden eine frühere Entscheidung. „Unser Torwart hat auch zwei, drei Bälle gut rausgeholt“, betonte Bruns. So blieb es bis in die Schlussminuten hinein spannend.
Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte eine Szene um Tom Schulten. Nach einem Zusammenprall musste er mit einer Kopfverletzung vom Feld. „Bei der Situation, in der Tom Schulten sich am Kopf verletzt und deshalb raus muss, hat Lohne denke ich Glück, dass sie keine rote Karte bekommen“, sagte Bruns. „Vielleicht wäre es dann nochmal spannender geworden, das weiß man aber nicht.“