Trainer Niko Jose äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Hinrunde des FC 98 Hennigsdorf in der Landesliga Nord. Platz neun mit 17 Punkten nach großem Umbruch sorgt für gemischte Gefühle, Selbstkritik – und einen klaren Blick auf die Rückrunde.

Gleichzeitig sieht er den Neuanfang positiv. „Wir haben die Chance genutzt das Team neu aufzubauen und enorm zu verjüngen.“ Die nackten Zahlen ordnet er realistisch ein: „Hätte man uns im Sommer gesagt, dass wir mit 17 Punkten nach 14 Spielen in die Pause gehen, hätten wir das sofort unterschrieben.“ Dennoch bleibt Ärger: „Wir haben aber auch unnötige Punktverluste hinnehmen müssen. Spiele, die wir liegen gelassen haben und nicht weil der Gegner uns überlegen war. Das ärgert uns sehr.“

Gemischtes Fazit nach großem Umbruch Der FC 98 Hennigsdorf überwintert mit 17 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz der Landesliga Nord. Trainer Niko Jose beschreibt die Gefühlslage. „Das Fazit fällt mit gemischten Gefühlen aus“, sagt er. Schon im Sommer sei klar gewesen, „was für Megatransfers jedes Team in der Landesliga vermeldete. Das war ein regelrechtes Wettrüsten.“ Hennigsdorf habe dagegen „einen sehr großen Aderlass an Qualitätsspieler“ hinnehmen müssen – Akteure, „die auf dem Feld den Unterschied ausmachten, aber auch Hierarchien und Leben innerhalb der Kabine geprägt haben“. Jose betont: „Wir haben unfassbar tolle Menschen verloren.“

Analyse der größten Stärken und Defizite

Die Hinrunde wurde intensiv ausgewertet. „Wir haben gemeinsam mit den Mannschaftsrat die Hinrunde analysiert“, erklärt Jose. Zwei Punkte seien dabei immer wieder spielentscheidend gewesen. „Die eigene Spieleröffnung war zu fehlerhaft und lud den Gegner dann doch zu oft ein, Tore zu erzielen.“ Zudem habe die Mannschaft „zu selten die komplette Energie ins Spiel gebracht, die die Mannschaft abliefern kann“.

Torverhältnis als Spiegel der Fehlerkultur

Das Torverhältnis von 26:28 bewertet Jose differenziert. Für ihn geht es weniger um Zahlen als um Abläufe. „Es ist für mich eher die Bewertung darin wieviele unforced Errors wir spielen und wie effektiv die Gegner diese Fehler ausnutzen und in Tore ummünzen.“ Ebenso entscheidend sei die eigene Effizienz: „Und wieviele Fehler die wir beim Gegner provozieren und der Gegner uns schenkt und wieviele wir davon verwerten.“

Sein Fazit ist eindeutig: „Dieses Verhältnis liegt ganz klar nicht auf unserer Seite.“ Daraus leitet er klare Anforderungen ab: „Das müssen wir verbessern.“ Zudem sei klar: „Wir müssen in der Lage sein in jedem Spiel 1 bis 2 Tore zu schießen. Die Liga ist zu stark, um immer ohne Gegentor zu bleiben.“

Prägende Spiele zwischen Dominanz und Rückschritt

Als zentrales Thema nennt Jose die fehlende Konstanz. „Insbesondere das uns die Konstanz mit der jungen Mannschaft, um 13 neue Spieler fehlt.“ Ein Beispiel verdeutlicht die Schwankungen: „Wir spielen ein sehr präsentes Spiel gegen Schönow, welches wir 60 bis 70 Minuten unfassbar dominant gestalten und eine Woche später in Zehdenick, spielen wir eine sehr blutarme 1. Halbzeit.“

Besonders hebt er den Punktgewinn gegen Viktoria Potsdam hervor. „Nicht wegen des Ergebnisses, sondern aufgrund der Leidenschaft die wir ins Spiel gegeben haben, um gemeinsam ein starkes Ergebnis zu erzielen.“ Beeindruckt zeigte ihn auch die Flexibilität: „Auch die Anpassungsfähigkeit die wir gezeigt haben, da uns an dem Tag zwei sehr wichtige Spieler kurz vor Anpfiff aus der Startelf bzw aus den Kader fielen.“

Druck im Tabellenkeller realistisch eingeordnet

Mit Blick auf die Abstiegsfrage bleibt Jose wachsam. „Man muss immer mit mindestens zwei Absteigern rechnen.“ Deshalb sei Vorsicht geboten: „Wir tun gut daran weitere Punkte zu sammeln, um nicht in den Strudel zu geraten jedes Wochenende nach unten schauen zu müssen.“ Der Trainer formuliert auch eine klare Haltung: „Es macht mehr Spaß, die Mannschaften anzugreifen, die vor einem stehen.“

Trainingsstart klar strukturiert

Die Vorbereitung auf die Rückrunde begann früh. „Der Trainingsstart war am 2.1. mit einem individuellen Trainingsplan“, erklärt Jose. Das Mannschaftstraining folgte wenig später: „Start des Mannschaftstrainings war am 12.1.“

Testspiele mit klarer inhaltlicher Zielsetzung

In der Vorbereitung sind mehrere Tests angesetzt: 24.01. Velten – FC 98 13:00 Uhr, 28.01. Hermsdorf – FC 98 19:30 Uhr, 31.01. FC 98 – Sachsenhausen II 13:00 Uhr, 07.02. Sachsenhausen I – FC 98 13:00 Uhr, 14.02. Schöneiche – FC 98 12:00 Uhr. Jose erläutert den Plan dahinter: „Wir wollen uns die unterschiedlichen Qualitäten und Spielweisen unserer Testspielgegner zu Nutze machen, um unsere Spielprinzipien weiter zu entwickeln.“

Schwerpunkte in der Vorbereitung

Und inhaltlich? „Wir arbeiten jetzt gezielter an den Prinzipien und der Spielidee“, sagt der Trainer. Im athletischen Bereich sieht er eine Basis: „Im Fitnessbereich haben wir in der Hinrunde eine gute Grundlage gelegt.“

Keine Transfers, Fokus auf den bestehenden Kader

Zur Kaderplanung bleibt Jose klar. „Wir haben keine Neuzugänge zu vermelden, da wir weiter an dem bestehenden Kader arbeiten wollen.“ Zwar habe es „zwei interessante Personalien“ gegeben, diese seien jedoch „aufgrund der Wintertransfer-Problematik nicht zu Stande gekommen“. Zugleich betont er: „Wir mussten aber aufgrund der Größe des Kaders auch nichts zwingend forcieren.“ Abgänge gibt es nicht: „Es gibt keine direkten Abgänge.“

Klares Ziel für die Rückrunde

Die Zielsetzung ist eindeutig formuliert. „Wir wollen mehr Punkte holen, als es uns schon in der Hinrunde gelungen ist.“ Der Weg dorthin ist klar umrissen: „Dafür müssen wir uns in einigen Bereichen verbessern, aber allgemein konstanter im Abrufen unserer Leistungsfähigkeit werden.“

Einordnung der Tabellensituation

Der FC 98 Hennigsdorf steht nach 14 Spielen mit 5 Siegen, 2 Unentschieden und 7 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 26:28 auf Platz neun der Landesliga Nord. An der Spitze thront Viktoria Potsdam mit 43 Punkten, während das Tabellenmittelfeld eng beisammenliegt.