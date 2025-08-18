Vor gutem Derby-Rahmen erwischten die Gäste den besseren Start. Schon früh bot sich die große Chance zur Führung, die aber ungenutzt blieb. "Das muss eigentlich das 1:0 sein" so Julian Runzer, aber Len Schneider vergab zur Verwunderung aller freistehend vor dem leeren Tor. In der 23. Minute war es dann soweit: Nach einer starken Aktion von Schneider verwandelte Maximilian Meinecke zur 1:0-Führung.

Acosta versuchte in der Folge ins Spiel zu finden, hatte aber große Mühe, sich gegen die kompakt stehende Turner-Defensive durchzusetzen. "Wir haben überhaupt nicht angedeutet, dass wir verwundbar sind." sah Runzer. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Freien Turner die Schlagzahl und nutzte die sich bietenden Räume konsequent. Zunächst traf Timon Hallmann in der 51. Minute zum 2:0, nur fünf Minuten später sorgte Len Schneider mit dem 3:0 für die Vorentscheidung.

Der BSC fand kein Mittel mehr, um die gut organisierte FT-Defensive ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Stattdessen setzten die Gäste kurz vor Schluss noch einmal nach: Erneut war es Hallmann, der mit seinem zweiten Treffer (89.) den 4:0-Endstand markierte.

Trainer Julian Runzer lobte nach dem Schlusspfiff vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit: „Wir haben das Spiel sehr leidenschaftlich und konsequent verteidigt und waren vorne wieder kaltschnäuzig. Insgesamt war das eine Steigerung zur Vorwoche, in der es am Ende richtig knapp wurde. Wir haben auch mit Ball gute Ruhephasen gefunden und das Derby kontrolliert.“

Mit dem deutlichen Sieg untermauern die Freien Turner ihre Ambitionen und setzen ein Ausrufezeichen im Stadtduell. Acosta dagegen konnte nach dem Auftaktsieg nicht nachlegen. Weiter geht es für den BSC am Sonntag gegen Northeim. Die Freien Turner spielen zeitgleich gegen den VfB Fallersleben.