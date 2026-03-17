„Wir haben über 90 Minuten Paroli geboten“ – Teutonia kämpft vergebens

Kapitän Tim Paul ordnete die Partie differenziert ein: „Im Prinzip war es ein gutes Spiel von uns. Gut ist relativ, aber in Relation zu den Voraussetzungen war das völlig in Ordnung.“ Gemeint waren vor allem die personellen Probleme, die Teutonia erneut begleiteten. Mit nur 13 Spielern – darunter ein Akteur aus der zweiten Mannschaft sowie zwei A-Jugendliche – reiste Lafferde an.

Sportlich entwickelte sich das Spiel erwartungsgemäß. Leiferde übernahm früh die Kontrolle, hatte viel Ballbesitz und setzte Teutonia vor allem über Standards unter Druck. „Wir haben viel verteidigt, aber insgesamt relativ konzentriert“, erklärte Paul. Dennoch kam es immer wieder zu brenzligen Situationen, insbesondere nach Ecken und ruhenden Bällen.

Gerade der Nachwuchs wusste dabei zu überzeugen. „Da möchte ich auch ein Sonderlob aussprechen. Die beiden haben 90 Minuten ein super Spiel gemacht und einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Wir können froh sein, dass wir solche Spieler haben, die einspringen, wenn es eng wird“, so Paul.

Der Rückstand fiel schließlich in der 29. Minute durch einen Foulelfmeter, den Jannik Scheike sicher verwandelte. „Das war ärgerlich. Es war ein Elfmeter, aber er hat den Kontakt auch gut angenommen“, sagte Paul. Bis zur Pause blieb es beim 0:1, auch wenn Leiferde durchaus Chancen hatte, die Führung auszubauen.

Auch im zweiten Durchgang änderte sich das Bild zunächst kaum. Leiferde bestimmte das Spiel, doch Teutonia setzte immer wieder Nadelstiche und kam zu einzelnen Möglichkeiten. „Wir hatten zwei, drei Chancen auf den Ausgleich, der leider nicht gefallen ist“, so Paul.

Die ohnehin angespannte Personallage verschärfte sich im Spielverlauf weiter. Bereits früh musste Patrick Schmidt verletzt ausgewechselt werden, später traf es auch Innenverteidiger Paul Burgdorf. „Das waren zwei muskuläre Verletzungen, dadurch wurde die Situation natürlich nicht besser“, erklärte Paul. In der Folge musste sogar der angeschlagene Kevin Harms früher als geplant ins Spiel.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 72. Minute: Nach einer Ecke landete der abgewehrte Ball bei Luca Pospiech, der per Dropkick sehenswert zum 2:0 traf. Besonders bitter: Zu diesem Zeitpunkt agierte Teutonia kurzzeitig in Unterzahl, da Burgdorf behandelt werden musste.

In der Schlussphase fehlten dann die Kräfte für eine Aufholjagd. „Kevin hat nochmal frischen Schwung gebracht, aber für eine Aufholjagd hat es nicht mehr gereicht – und das wäre auch zu viel des Guten gewesen“, räumte Paul ein.

Am Ende stand eine verdiente Niederlage, die sich jedoch in Grenzen hielt. „Wir haben es Leiferde über 90 Minuten schwer gemacht, hatten selbst drei, vier Chancen. Mit dem 0:2 haben wir uns einigermaßen vernünftig aus der Affäre gezogen“, sagte Paul. „Es ist eine verdiente Niederlage, aber nichts, wo wir frustriert sein müssen.“

Mit weiterhin fünf Punkten bleibt Teutonia auf Rang 15. Die Lage im Tabellenkeller wird nicht einfacher – doch der Auftritt in Leiferde zeigte, dass die Mannschaft trotz aller Rückschläge weiter dagegenhält.