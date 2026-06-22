"Wir haben tatsächlich gestern spontan eine Feier gemacht" FuPa stellt Aufsteiger vor: Der SV Burgrieden steigt nachträglich in die Bezirksliga Oberschwaben auf. Die Damen stehen als Aufsteiger in die Regionenliga, Staffel 6, fest. von Matthias Kloos · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Burgrieden konnte am Sonntag unverhofft noch den Doppelaufstieg feiern – Foto: SV Burgrieden

Der SV Burgrieden spielt in der kommenden Saison doch in der Bezirksliga Oberschwaben. Der Verein aus der Kreisliga A, Staffel 3, steigt nachträglich auf, obwohl das Relegationsfinale gegen die SGM Äpfingen/Baltringen mit 1:3 verloren gegangen war. Möglich wurde der Aufstieg durch den Erfolg der SGM Ummendorf/Fischbach, die sich in ihrem Relegationsfinale den Aufstieg in die Landesliga Staffel 4 sicherte. Dadurch wurde in der Bezirksliga Oberschwaben ein Platz frei, den nun der SV Burgrieden einnimmt.

Für Burgrieden ist es eine späte Wende nach einem emotionalen Relegationswochenende. Gegen Äpfingen/Baltringen hatte der SVB in zwei intensiven Spielen um den Aufstieg gekämpft, war sportlich zunächst aber gescheitert. Nach der offiziellen Bestätigung des Württembergischen Fußballverbands änderte sich die Lage jedoch. Trainer Markus Bürk sagt gegenüber FuPa überglücklich: „Wir haben tatsächlich gestern spontan eine Feier gemacht, als dann die offizielle Bestätigung vom WFV kam. Wir hatten in Burgrieden Dorffest und haben uns da getroffen. Wir konnten dann mit allen die Zeit hatten feiern.“ „Wir haben es uns einfach mehr als verdient“

Die Freude über den nachträglichen Aufstieg ist entsprechend groß. Auch wenn der Weg ungewöhnlich war, sieht Bürk den Erfolg mehr als verdient an. „Wir freuen uns natürlich riesig, dass wir nun trotzdem auch aufsteigen. Ich habe es der Mannschaft gestern nochmal gesagt, wir haben es uns einfach mehr als verdient. Nach zwei solch intensiven Spiele gegen die SGM Äpfingen/Baltringen ist die Freude jetzt natürlich riesengroß.“ Ein ungewöhnlicher, aber verdienter Aufstieg