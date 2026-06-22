Der SV Burgrieden spielt in der kommenden Saison doch in der Bezirksliga Oberschwaben. Der Verein aus der Kreisliga A, Staffel 3, steigt nachträglich auf, obwohl das Relegationsfinale gegen die SGM Äpfingen/Baltringen mit 1:3 verloren gegangen war. Möglich wurde der Aufstieg durch den Erfolg der SGM Ummendorf/Fischbach, die sich in ihrem Relegationsfinale den Aufstieg in die Landesliga Staffel 4 sicherte. Dadurch wurde in der Bezirksliga Oberschwaben ein Platz frei, den nun der SV Burgrieden einnimmt.
Für Burgrieden ist es eine späte Wende nach einem emotionalen Relegationswochenende. Gegen Äpfingen/Baltringen hatte der SVB in zwei intensiven Spielen um den Aufstieg gekämpft, war sportlich zunächst aber gescheitert. Nach der offiziellen Bestätigung des Württembergischen Fußballverbands änderte sich die Lage jedoch. Trainer Markus Bürk sagt gegenüber FuPa überglücklich: „Wir haben tatsächlich gestern spontan eine Feier gemacht, als dann die offizielle Bestätigung vom WFV kam. Wir hatten in Burgrieden Dorffest und haben uns da getroffen. Wir konnten dann mit allen die Zeit hatten feiern.“
„Wir haben es uns einfach mehr als verdient“
Die Freude über den nachträglichen Aufstieg ist entsprechend groß. Auch wenn der Weg ungewöhnlich war, sieht Bürk den Erfolg mehr als verdient an. „Wir freuen uns natürlich riesig, dass wir nun trotzdem auch aufsteigen. Ich habe es der Mannschaft gestern nochmal gesagt, wir haben es uns einfach mehr als verdient. Nach zwei solch intensiven Spiele gegen die SGM Äpfingen/Baltringen ist die Freude jetzt natürlich riesengroß.“
Ein ungewöhnlicher, aber verdienter Aufstieg
Dass der Aufstieg nach einer Finalniederlage zustande kam, bleibt eine besondere Begleiterscheinung. „Auch wenn es sich jetzt ein bisschen komisch anfühlt, dass du verloren hast und trotzdem aufsteigst. Aber das ist jetzt eigentlich egal, weil wir haben es uns auch über die ganze Saison einfach verdient. Das ist einfach geil“, so Bürk.
Doppelter Grund zur Freude
Für den SV Burgrieden ist der nachträgliche Aufstieg nicht der einzige Erfolg dieser Tage. Auch die Damenmannschaft steigt auf. Sie kommt aus der Bezirksliga Staffel II und spielt künftig in der Regionenliga 6. Das entscheidende Relegationsspiel gegen den FC Beuren am Sonntag wurde abgesagt, wodurch die Damen automatisch als Aufsteiger feststanden. Dadurch konnte der Verein lauf Bürk gleich zwei Aufstiege feiern. „Natürlich war es noch umso besser, dass wir mit unseren Damen zusammen feiern konnte, da sie auch aufgestiegen sind.“
Damit endet für den SV Burgrieden eine Saison, die zunächst mit der Enttäuschung des verlorenen Relegationsfinales abgeschlossen schien, nun aber doch mit dem Aufstieg in die Bezirksliga Oberschwaben endet.