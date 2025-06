"Wir haben Sportsgeist": SpVg Porz will auch gegen Hürth alles geben

„Wir sind natürlich maximal erleichtert. Das merkt man auch in der Trainingswoche. Es fällt einfach alles ab.“, erklärt Trainer Jonas Wendt, der mit seinem Team eine turbulente Saison abschließen wird. Die Stimmung sei gelöst – aber nicht gleichgültig: „Der einzige Druck, den wir noch verspüren, ist, einfach die sportliche Fairness zu behalten, der kompletten Liga gegenüber.“

Denn die SpVg Porz hat sich in dieser Spielzeit nicht gerade durch Zurückhaltung hervorgetan. In der Fairnesstabelle rangiert der Klub abgeschlagen auf dem letzten Platz – sowohl in der Kategorie Spieler als auch beim Trainer- und Funktionsteam. Für Wendt ein zusätzlicher Ansporn, Haltung zu zeigen: „Dennoch haben wir einen Sportsgeist und wir werden alles versuchen, das Spiel am Sonntag zu gewinnen.“

Wendt: "Werden völlig befreit aufspielen"

Im Hinspiel hatte Hürth Porz mit 4:1 abgefertigt. Seitdem ist bei beiden Teams einiges passiert – bei Porz zum Positiven. „Wir werden befreit aufspielen. Völlig befreit und mutig sein, so wie wir immer sind.“ Dabei kündigt der Trainer an, auch Spielern Einsatzzeit zu geben, die bislang weniger gespielt haben. Dennoch soll die Qualität auf dem Platz stimmen: „Es werden Top-Jungs auflaufen.“

Hürth steht nach dem jüngsten 2:3 gegen Frechen unter Druck – ein Punkt in Porz wäre wohl zu wenig um den Ligaverbleib sichern. Porz will mithelfen, dass es fair zugeht – aber nicht mit einem vorsätzlichen Schongang. „Wir werden definitiv versuchen, das Spiel zu gewinnen. So wie jedes Spiel. Das ist einfach mein Naturell. Wenn ich mit meinem Sohn 'Mensch ärgere dich nicht' spiele, dann will ich auch gewinnen.“

Trotzdem betont Wendt, dass es keine persönliche Motivation gegen den FC Hürth gibt: „Ich habe mit Hürth keinerlei Verbindungen. Wir sind gut mit denen, wir haben immer Testspiele. Aber ansonsten habe ich jetzt keine große Bindung.“

Wendts Mannschaft kann sich auf den Saisonabschluss freuen – befreit, aber ehrgeizig. „Jedes Team hatte 30 Spieltage Zeit, dafür Sorge zu tragen, über dem Strich zu sein.“ Der Coach hat klare Prinzipien – und will auch zum Ende der Spielzeit keine Abstriche machen. Es dürfte ein spannender Schlusspunkt unter eine intensive Saison werden.