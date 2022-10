Du wirst automatisch weitergeleitet...

Torgefährlicher Anführer: Kapitän Valentin Seelbach (li.) brachte die Eurasburger Fußballer mit einem Distanzschuss schon in der ersten Minute gegen den ASC Geretsried in Führung. Am Ende hieß es 3:3. – Foto: rudi stallein

„Wir haben Spaß, definitiv!“: Kapitän Valentin Seelbach über den Höhenflug des SV Eurasburg INTERVIEW DER WOCHE Den Sprung zurück an die Tabellenspitze der Kreisklasse 4 haben die Fußballer des SV Eurasburg-Beuerberg mit ihrem 3:3 im Topspiel gegen Verfolger ASC Geretsried zwar nicht geschafft. Eurasburg – Aber der Beinahe-Absteiger der vorigen Saison zählt bisher zu den Überraschungen dieser Spielzeit. Damit hatte auch im Verein niemand gerechnet, wie Kapitän Valentin Seelbach (22) im Interview mit unserem Mitarbeiter Rudi Stallein eingesteht. Aber, erzählt der angehende Grafik-Designer selbstbewusst, jetzt habe man Spaß daran gefunden, weshalb er mit seiner Mannschaft im Frühjahr auf jeden Fall in der Aufstiegsrunde spielen wolle. Herr Seelbach, trotz zweimaliger Führung reichte es gegen den ASC am Ende „nur“ zu einem Unentschieden. Wie war die Stimmung danach? Wir haben trotzdem anschließend in der Mühle in Beuerberg gefeiert. Und ich glaube, es war jeder zufrieden. Das Unentschieden ist ein faires Ergebnis. Wir können glücklich sein, dass wir nicht noch ein Tor kassiert haben. Die anderen können glücklich sein, dass wir nicht noch ein Tor geschossen haben. Ist der ASC ein Gegner, gegen den Sie besonders gerne spielen? Würde ich schon sagen, das ist für uns mittlerweile das „beste Derby“. Weil man viele kennt und wegen der Relegation. Und es hat jetzt im Rückspiel extrem Spaß gemacht, weil es ein faires Spiel war, keine blöden Situationen entstanden sind (im Hinspiel gab es auf beiden Seiten Platzverweise, Anm. d. Red.). Die spielen einfach auch einen guten Fußball, das kann man nicht von jedem Gegner behaupten (lacht). Ihre Mannschaft lag durch Ihr Tor schon in der ersten Minute vorn, aber frühe Führungen scheinen Ihnen nicht zu liegen, speziell gegen den ASC … (lacht) Ja, das war ja in der Relegation auch so, da haben wir auch nach einer Minute geführt, aber das heißt gegen den ASC gar nichts. (überlegt) Das ist im ersten Moment ein bisschen bitter, aber wir haben jetzt gegen den ASC vier Punkte geholt, damit kann man schon zufrieden sein. Ihre Mannschaft hat mit Müh’ und Not den Klassenerhalt geschafft, jetzt mischt Ihr die Kreisklasse auf. Wie muss man das einordnen? Es passt gerade einfach alles. Jeder versteht sich mit jedem, jeder hängt sich für den anderen rein. Und wir sind konstant zwischen 15 und 20 Leute im Training, das war nicht immer so. Der Konkurrenzkampf bringt noch mal ein anderes Feuer rein. Auch mit Felix Jung als Trainer passt es einfach. Er weiß, wie er mit uns reden muss, wie er uns motivieren kann. Was macht der Trainer anders? Ich möchte nicht schlecht über andere Trainer reden, würde aber sagen, der Felix ist einfach positiver. Es ist selten, dass wir mal zur Sau gemacht werden. Er versucht, sachlich auf Fehler einzugehen, und es kommen sofort Verbesserungsvorschläge. Ich würde sagen, das ist der größte Unterschied. Wir sind ja ein sehr junges Team … … und das braucht eine besondere Ansprache? Ich würde sagen, man braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl. Bei jüngeren Fußballern, wenn die zur Sau gemacht werden, geht das schneller in den Kopf als bei älteren, erfahreneren. Wir haben in der Startelf ein Durchschnittsalter von circa 22 Jahren, da ist es wichtig, dass man positiv mit den Spielern redet. Die Mannschaft spielt aber zum Teil schon seit Jahren miteinander. Welchen Anteil hat das? Einen großen, würde ich sagen. Ich spiele gefühlt mit den alten A-Junioren. Das ist sehr cool, weil es auch damals funktioniert hat und wir guten Fußball gespielt haben. Es sind quasi nur gute Freunde zusammen. Also ist Freundschaft untereinander auch heute noch ein wichtiger Aspekt, um Erfolg zu haben? Ja, auf jeden Fall. Es macht so ganz einfach Spaß. Man geht gerne ins Training, man geht gerne zum Spiel, weil man weiß, da sind Leute, die man gerne mag – und dann kann man auch noch geilen Fußball spielen. Bei so einem Dorfverein ist man ja eigentlich nicht, um Weltklasse-Fußball zu spielen, sondern um Spaß zu haben. Und das haben wir definitiv. Wo soll es sportlich diese Saison noch hingehen? Auf jeden Fall in die Aufstiegs-Play-offs, das ist mittlerweile klar das Ziel. Darauf werden wir hinarbeiten, und es sieht ja ganz gut aus im Moment. So ein Spiel wie gegen Ascholding, wo wir klar verloren haben, passiert halt auch mal. Aber das war ein Ausrutscher, die Tendenz geht nach oben. Hatten Sie nach der schwierigen vorherigen Saison mit so einer Entwicklung gerechnet? Nein. Ich glaube, mit uns hat da vorne niemand gerechnet. Wir selbst auch nicht. Aber dadurch ist jetzt auch ein gewisser Druck entstanden. Es wird von uns erwartet, dass wir das konstant so weiter durchziehen, dass wir vorne dabeibleiben – was wir natürlich auch vorhaben. Ich stelle mir vor, dass Sie in der Vorsaison eine ganz andere Drucksituation hatten? Ja, das kann man so sagen, dass es jetzt eher befreiend ist. Für mich zumindest waren die letzten Monate in der vergangenen Saison eine harte Zeit, weil es gefühlt nur noch um Fußball ging. Dass wir nicht abgestiegen sind und jetzt oben mitspielen, ist definitiv eine Erleichterung.