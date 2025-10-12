Er leitete das letzte Tor ein: David Küttner (am Ball) und der VfB Hallbergmoos schlugen den SV Aubing dank zweier später Treffer mit 5:3. – Foto: Lehmann

"Wir haben sie aufgefressen" : Hallbergmoos mit Spektakel gegen Aubing Acht Tore fielen im Spiel

In einer torreichen Partie setzte sich der VfB Hallbergmoos gegen den starken Aufsteiger SV Aubing durch. Spielentscheidend waren unter anderem die Joker.

Hallbergmoos – Der SV Aubing ist in der Landesliga Südost ein untypischer Aufsteiger, weil er offensiv spielt und die etablierten Clubs so richtig nervt. Der VfB Hallbergmoos schaffte es beim 5:3 (2:1)-Erfolg am Freitagabend allerdings, diese für Furore sorgende Mannschaft ein Stück weit mit den eigenen Waffen zu schlagen. Erst arbeitete man den Gegner mit einer extrem intensiven Spielweise auf, und am Ende machten ein paar Körner mehr in Verbindung mit genialem Fußball den Unterschied. Fr., 10.10.2025, 19:00 Uhr VfB Hallbergmoos-Goldach Hallbergmoos SV Aubing München SV Aubing 5 3

Der Mann der ersten Halbzeit war Emil Kierdorf, der früh Gelb wegen Ballwegschlagens sah und danach mitansehen musste, dass das Spiel an ihm zunächst weitestgehend vorbeilief. Nachdem die Gäste mit ihrer ersten richtigen Chance eiskalt in Führung gegangen waren (Alexander Rojek, 33.), schlug jedoch die Stunde des jungen VfB-Angreifers. Zweimal spritzte er in lange Diagonalbälle hinein, die eigentlich gar nicht so gefährlich aussahen, umspielte den Keeper und netzte ein (36./45.+2). Aubing hat mit aktuell 40 Toren die zweitbeste Offensive der Liga, und Hallbergmoos nun mit 36 Treffern die drittbeste. Und zwischen der 56. und der 67. Minute zeigten beide Teams, warum dem so ist. Aubing schaffte zweimal den Ausgleich mit gnadenloser Effizienz. Beim 2:2 bekam Torschütze Alexander Rojek nur Begleitschutz (56.), und beim 3:3 verwandelte Daniel Koch einen total unnötigen Elfmeter (67.). Zwischenzeitlich hatte Carl Opitz nach einer Ecke das 3:2 für den VfB erzielt (60.).