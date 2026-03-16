„Wir haben sie an die Wand gespielt“, Vorsfelde II siegt 4:1

– Foto: VfL Wahrenholz

Der VfL Wahrenholz startete mutig, doch am Ende setzte sich die spielerische Klasse des SSV Vorsfelde II durch. Mit 4:1 gewann die Mannschaft von Trainer Patrick Klein am Sonntag auswärts und bestätigte damit ihren zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga Braunschweig 1.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber vielversprechend. Nach zwölf Minuten brachte Julian Koch den VfL Wahrenholz per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Trainer Marcel Neumann hatte jedoch eine andere Wahrnehmung der Szene: „Der Torwart kam raus und fault Marlon Hanse. Meiner Meinung nach außerhalb des Strafraums, was für mich dann eine rote Karte hätte nach sich ziehen müssen.“

Stattdessen entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß und Gelb. Für den Trainer hätte eine andere Entscheidung womöglich den Spielverlauf verändert: „Ich glaube, das Spiel wäre anders gelaufen, hätte Vorsfelde 80 Minuten in Unterzahl gespielt. Aber am Ende des Tages ist das auch nur Spekulation.“

Die Führung hielt jedoch nicht lange. Vorsfelde übernahm zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Patrick Klein sah seine Mannschaft früh überlegen: „Ich habe mir eigentlich keine Sorgen gemacht, weil wir Wahrenholz echt an die Wand gespielt haben.“

In der 28. Minute glich Clenio N’Kossi Antonio zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause drehte Robin Luschert die Partie mit dem Treffer zum 2:1 (45.). Für Patrick Klein spiegelte das den Spielverlauf wider: „Wir haben uns die eine oder andere gute Möglichkeit erarbeitet und sind dann auch völlig verdient mit der Führung in die Halbzeit gegangen.“

Der Trainer sah sogar noch mehr Potenzial im ersten Durchgang: „Wir hätten auch 3:1 oder 4:1 schon führen können.“

Auch Marcel Neumann erkannte die zunehmende Dominanz der Gäste an: „Vorsfelde hat dann extrem gut den Ball laufen lassen.“ Seine Mannschaft habe danach Schwierigkeiten gehabt, dagegenzuhalten: „Wir sind nicht mehr so in die Zweikämpfe gekommen. Wir waren nicht aggressiv genug.“

Nach dem Seitenwechsel versuchte der VfL Wahrenholz, noch einmal Druck aufzubauen. Marcel Neumann sah eine starke Phase seiner Mannschaft: „In der zweiten Halbzeit war es dann schon eine richtig gute Druckphase von uns, ab der 45. Minute, wo wir eigentlich ein Tor hätten verdient gehabt.“

Auch SSV-Coach Klein sah es ähnlich: "Wahrenholz hat dann immer noch so ein bisschen gedrückt, wir hatten nicht so den Spielfluss und viele unnötige Ballverluste gehabt, somit ist Wahrenholz dann immer wieder zu Möglichkeiten gekommen."

Doch mitten in diese Phase hinein fiel die Vorentscheidung. Asil Haider Ismail traf in der 59. Minute zum 3:1 für den SSV Vorsfelde II. Für Marcel Neumann war das ein entscheidender Moment: „In dieser Druckphase macht dann Vorsfelde das 3:1, was für uns schon ein Nackenschlag war.“

Danach öffneten die Gastgeber ihre Defensive, um noch einmal zurückzukommen. Marcel Neumann schilderte die Konsequenz: „Dann war klar, dass es extrem schwer wird. Wir machen dann hinten auf und kriegen dann noch das Vierte.“

Den Schlusspunkt setzte Moritz Herden in der 90. Minute mit dem Treffer zum 4:1.

Trotz seiner Kritik an einzelnen Szenen erkannte Marcel Neumann die Leistung des Gegners an: „Ich denke, alles in allem verdient der Sieg für Vorsfelde.“ Besonders die Spielstärke des Tabellenzweiten beeindruckte ihn: „Sie haben einmal mehr unter Beweis gestellt, dass sie eine extrem spielstarke Mannschaft sind.“

Auch Patrick Klein sah sein Team insgesamt klar überlegen: „Ich glaube, vom Ergebnis her geht das völlig in Ordnung.“

In der Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 1 bleibt der SSV Vorsfelde II mit nun 41 Punkten auf Rang zwei hinter dem TSV Hillerse, während der VfL Wahrenholz mit 27 Punkten im Mittelfeld auf Platz sieben steht.

Für Marcel Neumann steht nun die Analyse im Vordergrund: „Auch so ein Spiel gibt uns dann sicherlich Möglichkeiten, daraus zu lernen. Das ist für unsere Entwicklung auch gut.“

Am kommenden Spieltag empfängt der SSV Vorsfelde II den TSV Hehlingen, während der VfL Wahrenholz auswärts beim VfB Fallersleben II antritt.