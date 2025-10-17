„Wir haben seit 15 Jahren nichts gegen Spelle geholt"

Am kommenden Sonntag erwartet die SF Schwefingen ein echtes Schwergewicht der Liga: Tabellenführer SC Spelle-Venhaus II gastiert auf dem Schwefinger Sportplatz. Die Vorzeichen sind klar – während Spelle mit 22 Punkten aus elf Spielen die Tabelle anführt, liegt Schwefingen mit nur zwei Zählern Rückstand in Schlagdistanz auf Rang vier.

Die Favoritenrolle sieht er klar bei den Gästen: „Spelle ist natürlich eine sehr gute Mannschaft, breit aufgestellt, mit vielen richtig guten Fußballern. Bei dem einen oder anderen frage ich mich ehrlich, warum der nicht längst in der Oberliga spielt.“

Trotz der guten Ausgangslage will SF-Coach Daniel Vehring das Duell realistisch einschätzen: „Das Gute an diesem Spiel ist, wir können das einfach angehen, egal wie wir wollen. Das ist für uns einfach der Gegner, bei dem nie was drin ist“, so Vehring im Vorfeld.

Trotzdem will Schwefingen die Aufgabe mit Mut und Einsatz angehen:

„Wir wollen uns bestmöglich präsentieren. Um ehrlich zu sein, sind die Punkte irgendwie halbgefühlt eh schon in Spelle, wie in den letzten 15 Jahren. Wir versuchen das natürlich zu ändern, aber das ist ein Spiel, wo wir froh sind, wenn es hinter uns ist.“

In der Tabelle gehören die Schwefinger mit 20 Punkten aus elf Spielen ebenfalls zu der Spitzengruppe. Ein Sieg gegen Spelle-Venhaus II würde sie wieder mitten ins Titelrennen bringen. Doch die Bilanz spricht klar gegen den Gastgeber: Seit anderthalb Jahrzehnten gab es keinen Sieg gegen die Reserve aus Spelle.

Dennoch ist klar: Auf eigenem Platz will Schwefingen alles in die Waagschale werfen.

„Nichtsdestotrotz werden wir das Heimspiel natürlich angehen, um es erfolgreich zu bestreiten. Das steht außer Frage – aber das ist der Gegner, wo man denkt: puh, sehr schwer.“

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15:00 Uhr in Schwefingen.