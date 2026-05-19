"Wir haben sehr lange auf diesen Moment hingearbeitet"

– Foto: FC Iliria Göppingen

Der FC Iliria Göppingen dominiert die Kreisliga B8 Neckar/Fils. Nach dem bitteren Relegations-Aus im Vorjahr blieb das Team in dieser Spielzeit bislang ohne Punktverlust und sicherte sich vorzeitig den Aufstieg in die Kreisliga A. Trainer Liridon Elezaj blickt auf eine historische Saison mit 151 Toren zurück, während der Verfolger 1. Göppinger SV II das Nachsehen hat.

Die Meisterschaft ist vorzeitig entschieden. Mit einer perfekten Bilanz von 20 Siegen aus 20 Spielen und einem phänomenalen Torverhältnis von 151:14 hat sich der FC Iliria Göppingen den Titel gesichert. Drei Spieltage vor dem Saisonende ist die Mannschaft von der Spitze nicht mehr einzuholen, obwohl der Verfolger 1. Göppinger SV II mit 51 Punkten aus ebenfalls 20 Partien (17 Siege, drei Niederlagen, 114:29 Tore) eine starke Runde spielt.

Der Triumph löste beim Spitzenreiter tiefe Emotionen aus. „Die Feierlichkeiten haben mit dem Abpfiff des Spiels angefangen und werden die nächsten zwei Wochen anhalten. Die Freude kennt aktuell keine Grenzen“, beschreibt Liridon Elezaj gegenüber FuPa den Ausnahmezustand.

Die Motivation aus dem Relegations-Frust des Vorjahres

Der Erfolg in dieser Spielzeit ist auch das Produkt einer bitteren Erfahrung aus der Vergangenheit. Im Vorjahr scheiterte das Team noch auf der Zielgeraden. „Wir haben letztes Jahr schon eine sehr gute Saison gespielt, sportlich wurden wir nur einmal geschlagen. Die Gründe, warum es am Ende in der Relegation nicht gereicht hat, sind bekannt“, blickt Liridon Elezaj zurück.

Dieser Rückschlag wirkte jedoch wie ein Katalysator für die aktuelle Dominanz. Der Trainer betont die Entschlossenheit seiner Auswahl von Beginn an: „Umso motivierter waren wir in dieser Saison und wollten von Anfang an zeigen, dass uns dieses Jahr keiner aufhalten kann.“

Konsequenter Fokus auf die eigenen Stärken

Dass die Göppinger die Liga derart beherrschten und schon zur Winterpause fünf Punkte Vorsprung vorwiesen, lag an einer bemerkenswerten mentalen Reife. Das Team ließ sich zu keinem Zeitpunkt ablenken. „Wir haben von Anfang an die Spiele ernst genommen, egal, wer der Gegner war. Wir haben seit dem ersten Spieltag nur auf uns geschaut und haben Woche für Woche unsere Leistung gebracht“, analysiert Liridon Elezaj den Schlüssel zur Meisterschaft.

Auch von den Ergebnissen der Konkurrenz machte man sich unabhängig: „Wir hatten schon zur Winterpause fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Aber wie gesagt, der Fokus lag nur auf uns, egal, ob die Konkurrenz patzt oder nicht.“

Die Symbiose aus Ballbesitz und Generationenmix

Sportlich drückt sich die Dominanz in den erstaunlichen 151 erzielten Treffern aus. Diese Offensivgewalt ist das Ergebnis einer klaren fußballerischen Identität, die der Coach etabliert hat. „Seitdem ich hier Trainer geworden bin, war es mir wichtig, dass wir einen schönen Fußball mit viel Ballbesitz spielen. Das haben wir die letzten zwei Jahre und vor allem in dieser Saison sehr gut umgesetzt“, erläutert Liridon Elezaj die Philosophie. Neben der taktischen Ausrichtung gab die Struktur des Kaders den Ausschlag: „Wir haben vor allem eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten.“