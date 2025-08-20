TVD-Trainer Tobias Langemeyer zeigt sich vor der Partie voller Vorfreude: „Wir haben richtig Bock auf ein geiles Spiel heute Abend in Dinklage gegen den absoluten Topfavoriten in der Meisterschaft vor hoffentlich großer Kulisse. Die Jungs sind fokussiert, die Personallage hat sich deutlich verbessert – wir sind bereit für einen super Fußballabend.“

In der vergangenen Saison konnte Dinklage die Oberhand gegen das Spitzenteam haben und gewann das Heimspiel mit 1:0. In Bevern endete die Paarung mit 2:2. Nach dem überzeugenden Auftritt zuletzt gegen den VfL Oldenburg wollen die Dinklager auch diesmal ihren Matchplan konsequent durchziehen und dem Favoriten alles abverlangen. Die Zuschauer dürfen sich daher auf ein intensives Duell zweier ambitionierter Teams freuen.

Die Bühne ist bereitet: zwei hochmotivierte Mannschaften – beste Zutaten für einen packenden Fußballabend in Dinklage. Anpfiff ist dann um 19.30 Uhr.