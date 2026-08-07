Im Osterfeld treffen zwei Teams aufeinander, die sich bereits aus der vergangenen Spielzeit kennen und mit unterschiedlichen Vorzeichen in die neue Saison starten.

Für SC Gitter-Trainer Dustin Günther überwiegt vor dem ersten Ligaspiel die Vorfreude auf den Pflichtspielstart. „Also allgemein freuen wir uns sehr, dass es nach fünf Wochen Vorbereitung endlich wieder losgeht und um Punkte gespielt wird“, sagt der Coach. Auch die Besonderheit dieser Partie lässt er nicht unbemerkt: „Zum Saisonstart direkt mit dem Südderby zu starten macht die Sache natürlich noch attraktiver und wir haben richtig Bock auf das Spiel.“

SC Gitter belegte in der Saison 2025/2026 den achten Tabellenplatz. Mit 43 Punkten konnte man sieben Punkte mehr als Union Salzgitter holen, die mit 36 Punkte auf Platz 13 landeten. Beide Teams mussten in der ersten Pokalrunde bereits eine Niederlage hinnehmen: SC Gitter unterlag dem FC Seesen mit 1:3, während SV Union Salzgitter gegen den SV Lengede ebenfalls mit 1:3 verlor.

Personell kann Dustin Günther nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Ahmap Popalzai und Pascal Hilse stehen aufgrund von Verletzungen aus der Vorbereitung nicht zur Verfügung. Der Trainer erwartet gegen SV Union Salzgitter eine intensive Partie: „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe mit viel Leidenschaft und Emotionen.“ Dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird zeigt sich aus der letzten Saison: Beide Spiele endeten in einer Punkteteilung.

Dabei richtet sich der Blick des SC Gitter besonders auf die Stärken des Gegners. „Union ist eine lauf- und zweikampfstarke Mannschaft mit schnellen Spielern und darauf muss sich meine Mannschaft vorbereiten und voll dagegenhalten“, erklärt Günther. Entscheidend werde sein, das hohe Tempo anzunehmen und die nötige Laufarbeit zu investieren: „Wir müssen ein läuferisch hohes Pensum hinlegen und dann hoffe ich, dass wir die drei Punkte zum Saisonstart im Osterfeld lassen können.“

Der Auftakt bietet beiden Mannschaften die Möglichkeit, die Enttäuschung aus dem Pokal schnell abzuhaken und mit einem Erfolgserlebnis in die Bezirksliga-Saison zu starten. Anpfiff im Osterfeld ist am Sonntag um 15 Uhr.