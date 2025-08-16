"Wir haben Respekt": Nächster Härtetest für Deisenhofen

Es ist ein hartes Programm, das der FC Deisenhofen derzeit zu bewältigen hat: Nach dem Vorvorjahresmeister, Vorjahresdritten und aktuell Vierten SV Erlbach kam der aktuell Dritte SV Kirchanschöring, nun folgt zum Start in eine Englische Woche am Samstag (14 Uhr) der Bayernliga-Spitzenreiter TSV Landsberg. „Eine Top-Mannschaft, die mit Sicherheit nicht umsonst da oben steht. Wir haben Respekt“, sagt FCD-Trainer Andreas Pummer vor dem Heimspiel.

Vergangene Saison sah es trotz eines individuell gut besetzten Kaders völlig anders aus bei den Landsbergern: Nach acht Partien hatten sie gerade mal einen Punkt auf dem Konto. Die extremen Startschwierigkeiten rührten wohl auch daher, dass bis auf Kapitän Maximilian Holdenrieder das komplette Spielerpersonal ausgetauscht worden war. Nach sieben Runden übernahm damals Alexander Schmidt das Kommando auf der Trainerbank, führte die Landsberger aus dem Tabellenkeller. In diesem Jahr wurde das Team vom Lech eher punktuell ergänzt, unter anderem mit Stürmer Jeton Abazi, der lange für Türkspor Augsburg auf Torejagd ging, und Verteidiger Jannik Fippl, der viel Regionalligaerfahrung mitbringt.

Dass Schmidt, der frühere Coach des TSV 1860 München, nun eine in großen Teilen bereits eingespielte Truppe zur Verfügung hat, ist ein Vorteil. Pummer sieht noch einen weiteren: „Alex hatte jetzt eine komplette Vorbereitung.“ Und so läuft es bei den Landsbergern, die ihre Spitzenposition sicher nicht dem Spielplan zu verdanken haben. So gewannen sie beim starken Aufsteiger FC SF Schwaig 4:3 und beim Mitfavoriten FC Pipinsried 3:2, im Totopokal kickten sie den Regionalligisten Schwaben Augsburg mit 2:1 raus. Auch kleineren Personalproblemen trotzte Landsberg bisher, am Samstag fehlt wohl vermutlich der starke Angreifer Maximilian Berwein aus privaten Gründen, auch Abazi war zuletzt im Urlaub.