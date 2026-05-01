„Wir haben nur das Ziel, diesen Poklal zu holen“ – Ascholding ist heiß auf das Finale in Alling

SG Ascholding/Thanning - FC Real Kreuth 2:4. Thomas Paciaroni (Ascholding, gestreiftes Trikot) beim Torschuss. Foto: Rudi Stallein – Foto: Rudi Stallein

Mit zwei Bussen und vielen Fans fahren die Fußballer der SG Ascholding/Thanning zum Toto-Pokal-Finale beim TSV Alling. Coach Marcus Dürnegger sieht sein Team nach dem Sieg gegen Otterfing bestens gerüstet.

Lange Zeit schien es so, als käme das wahrscheinlich größte Pflichtspiel in der Geschichte der SG Ascholding/Thanning zur absoluten Unzeit. Doch nach dem Kantersieg gegen Kreisklassen-Tabellenführer Otterfing ist die Stimmung beim Team von Marcus Dürnegger voller Zuversicht: „Jeder ist scharf auf das Endspiel“, betont der Übungsleiter.

Es geht zum TSV Alling, der im Toto-Pokal-Finale am Sonntag (13 Uhr) das Heimrecht hat. Warum das automatisch an den Kreisklassisten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck ging und nicht ausgelost wurde, ist leider nicht ganz klar. Dürnegger hat den Gegner mehrmals beobachtet, am Donnerstag bat er sein Team nochmal zu einer umfassenden Gegneranalyse. Sein Fazit: „Eine kampfstarke Mannschaft mit einer guten Mischung aus Jung und Alt. Sie spielen zurecht um den Aufstieg.“

Dieser Zug ist für die SG mittlerweile abgefahren, dafür liest sich ihre Pokalreise umso beeindruckender. Die Bezirksligisten aus Holzkirchen und Wolfratshausen räumte man aus dem Weg; im Halbfinale musste Kreisligist SV Münsing dran glauben. „Wir fahren voller Selbstvertrauen nach Alling“, sagt Dürnegger. Zwei Reisebusse sind komplett gefüllt, 21 der Insassen werden dann auch auf dem Spielberichtsbogen auftauchen. „Jeder will dabei sein“, berichtet der Coach, der außer den Langzeitverletzten nur auf den beruflich verhinderten Josef Gröbmair verzichten muss. Auch Kapitän Marinus Poschenrieder soll für einen Einsatz zur Verfügung stehen, wenn auch vermutlich nicht über die volle Distanz. „Wir haben nur das Ziel, diesen Pokal zu gewinnen“, betont Dürnegger. Es wäre gleichbedeutend mit dem Einzug in die Hauptrunde und die Chance auf ein Duell gegen einen Verein aus der 3. Liga.“