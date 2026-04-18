– Foto: Marcel Eichholz

Wenn am Sonntag um 15 Uhr der SV Rotenberg auf die SG Lenglern trifft, geht es für beide Mannschaften um wichtige Zähler. Rotenberg rangiert mit 25 Punkten auf Platz zehn und könnte mit einem Sieg näher an das kompakte Mittelfeld rücken und die Abstiegszone auf Distanz halten, während Lenglern mit 29 Punkten im dicht gedrängten Mittelfeld steht und sich mit einem Dreier etwas absetzen könnte.

Der jüngste Auftritt des SV Rotenberg gibt Anlass zur Hoffnung. Beim 0:0 gegen die SG Bergdörfer erkämpfte sich die Mannschaft einen wichtigen Punkt, insbesondere vor dem Hintergrund der tabellarischen Situation. Co-Trainer Pascal Bigalke ordnet die Bedeutung klar ein: „Der Punkt im Derby war extrem wichtig für uns.“

Doch darauf will sich Rotenberg nicht ausruhen: „Wir müssen einfach weiter Gas geben und Punkte einfahren. Wenn wir die gleiche Einstellung wie am Mittwoch an den Tag legen, dann werden wir auch wieder punkten.“

Die Erinnerungen an das Hinspiel könnten dabei zusätzlichen Antrieb liefern. Mit 4:2 setzte sich Rotenberg damals in Lenglern durch. Mühlhaus (12.), Schulze (26.) und ein Doppelpack von Diederich (52., 82.) sorgten für die Treffer, während Chales de Beaulieu (20., 36.) zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Dennoch mahnt Bigalke zur Vorsicht: „Wir haben noch gute Erinnerungen an das Hinspiel, allerdings wissen wir auch, dass damals der ein oder andere beim Gegner gefehlt hat und es dieses Mal ein komplett anderes Spiel wird.“

Auch personell bleibt die Lage angespannt: „Personell hat sich nichts verändert, ein, zwei Leute kommen dazu, dafür fallen zwei andere aus, also bleibt es angespannt.“ Die Zielsetzung ist dennoch klar formuliert: „Egal wie, wir wollen im Heimspiel die nächsten Punkte im Abstiegskampf einfahren.“

Die SG Lenglern reist nach einer knappen 1:2-Niederlage gegen Tabellenführer TSV Landolfshausen/Seulingen an. Nach frühem Rückstand durch Ravindran (8.) gelang Krebs noch vor der Pause der Ausgleich (40.), ehe Lippenat (58.) die Partie zugunsten des Spitzenreiters entschied. Trotz der Niederlage zeigte Lenglern eine konkurrenzfähige Leistung gegen das Topteam der Liga.