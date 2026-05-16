„Wir haben noch eine Rechnung offen“

Dass die Ausgangslage dennoch nicht allein von der Tabelle bestimmt wird, liegt an den unterschiedlichen Eindrücken aus den jüngsten Begegnungen. Während Lupo Martini Wolfsburg II im vergangenen Nachholspiel unter der Woche beim Spitzenreiter TSV Hillerse deutlich mit 1:7 unterlag, kam VfL Wahrenholz zu einem 2:1-Erfolg gegen den TSV Ehmen, einem Spiel, das bei Trainer Marcel Neumann allerdings keinen bleibenden Eindruck der Zufriedenheit hinterließ.

Der Wahrenholzer Trainer fand nach dem Sieg ungewöhnlich deutliche Worte. „Es war alles in allem kein gutes Spiel von uns.“ Zwar ging seine Mannschaft in der achten Minute in Führung, doch eine Kontrolle über die Partie habe sich daraus nicht entwickelt. „Bis dahin war es kein gutes Spiel von uns und danach auch nicht mehr.“

Neumann beschrieb insbesondere grundlegende Defizite im eigenen Spiel. „Über die gesamten 90 Minuten haben die Abstände aus meiner Sicht nicht gepasst. Wir waren nicht wach genug für so ein Spiel.“

Auch in der zweiten Halbzeit habe sich die Begegnung aus seiner Sicht zunächst gegen seine Mannschaft entwickelt. „Die erste Viertelstunde nach der Pause gehörte nur Ehmen.“ Zwar schwächte sich der Gegner durch Platzverweise selbst, doch selbst in Überzahl habe seine Mannschaft nicht automatisch die Kontrolle übernommen. „Eigentlich unerklärlich, aber auch danach war Ehmen besser.“

Dass am Ende dennoch drei Punkte standen, ordnete Neumann entsprechend nüchtern ein. „Ich will jetzt nicht davon sprechen, dass der Sieg unbedingt verdient war, aber vielleicht war es am Ende ein dreckiger Arbeitssieg. Lassen wir es einfach mal so stehen.“

Mit Blick auf die kommende Aufgabe erwartet der Trainer nun allerdings andere Bedingungen. Vor allem der Untergrund werde Einfluss auf die Begegnung haben. „Jetzt spielen wir auf Kunstrasen gegen Lupo. Das wird ein anderes Spiel, denke ich.“

Die Schwerpunkte sind für Neumann klar definiert. Nach einem Spiel, mit dem er trotz des Ergebnisses nicht zufrieden war. „Wir müssen die Basics wieder hinbekommen: laufen, beißen, kratzen, Gier.“

„Mit welchem Kader ich am Ende dort antrete, weiß ich noch nicht.“ Dabei verweist er auf die typischen Herausforderungen in der Schlussphase einer Saison: „Zum Ende der Saison wird es bei allen Mannschaften ein bisschen eng.“

An der Zielsetzung ändere dies jedoch nichts. „Eins ist klar: Wir werden dort auch voll auf Sieg spielen. Wir wollen die drei Punkte holen.“

Dahinter steckt zusätzlich eine persönliche Motivation. „Wir haben noch eine Rechnung offen.“ Dabei blickt Neumann etwas weiter zurück: „Wir haben dort letzte Saison fünf Dinger bekommen. Dementsprechend wollen wir noch etwas gutmachen.“

Die Ambitionen seiner Mannschaft formuliert er abschließend ohne Umwege: „Wir haben noch Ziele und dementsprechend wollen wir dort auch drei Punkte holen.“

Auch das Hinspiel liefert Hinweise auf die zu erwartende Ausgeglichenheit. Lupo Martini Wolfsburg II setzte sich damals knapp mit 2:1 in Wahrenholz durch. Giovanni-Massimiliano Schettino und Mahmoud Kaabi hatten die Gäste vor der Pause in Führung gebracht, ehe Jannik Vespermann den Anschluss erzielte.

Vor dem Wiedersehen treffen nun zwei Mannschaften aufeinander, die aus völlig unterschiedlichen Erlebnissen kommen: Für Lupo II die deutliche Niederlage des Tabellenvierten, für den VfL ein Sieg, der den eigenen Trainer kaum überzeugte.