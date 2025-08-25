„Wir haben nie daran geglaubt, dass wir verlieren“

Der Auftakt verlief jedoch denkbar unglücklich. Nach einem Eigentor von Melvin Madubuike (8.) sowie einem Treffer von Leon Fromm (33.) lag der RSV zur Pause mit 0:2 zurück. „Wir wussten genau, wie effektiv diese Mannschaft spielt – sehr vertikal, sehr zielstrebig. Das ist uns in der ersten Hälfte zweimal zum Verhängnis geworden“, erklärte Ahl. Dabei hätte sein Team bereits früh führen können: „Nach 30 Sekunden müssen wir das 1:0 machen, nach zwei Minuten eigentlich das 2:0.“

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Göttingen jedoch deutlich entschlossener. Joker Jetjir Aliaj (59.) und Kapitän Niclas Pfeifenschneider (62.) stellten den Ausgleich her. Doch Werratal schlug zurück: Der eingewechselte Kai Armbrust traf in der 80. Minute per Kopf zum 2:3. Dadurch führten die Gäste, obwohl die Mannschaft von Lasse Ahl laut ihm deutlich besser war.

Von dem Ausgleich zeigten sie sich dann auch unbeeindruckt und bewiesen, dass sie an ihre Chance glaubten. „Irgendwie haben wir alle nicht daran geglaubt, dass wir heute verlieren – und das hat man auch gemerkt“, so Ahl. Binnen weniger Minuten drehte Pfeifenschneider mit einem Doppelpack (83./84.) die Partie endgültig.

Mit nun sechs Punkten aus vier Spielen reiht sich der RSV Göttingen im oberen Mittelfeld der Tabelle ein, punktgleich mit Werratal. Trainer Ahl sprach von einem „verdienten Sieg und einer geschlossenen Mannschaftsleistung“ und hob die fußballerischen Akzente seiner Mannschaft hervor: „Es war ein wildes Spiel, aber am Ende absolut verdient – mit ein paar Highlights, die richtig Spaß gemacht haben.“