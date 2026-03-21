„Wir haben nichts zu verlieren“: Nörten fordert Spitzenreiter

Wenn am Sonntag der SSV Nörten-Hardenberg den Tabellenführer TSV Landolfshausen/Seulingen empfängt, prallen unterschiedliche Ausgangslagen aufeinander. Der Achte (23 Punkte) trifft auf den Spitzenreiter (41 Punkte) der Bezirksliga Braunschweig 4 und doch ist die Partie offen.

Für SSV-Kapitän Silvan Steinhoff ist die Bedeutung des Spiels klar: „Ich denke, am Sonntag kommt einer von zwei Aufstiegsaspiranten zu uns an die Bünte.“ Gleichzeitig muss der Gastgeber mit Problemen umgehen: „Unsere personelle Lage ist ein bisschen angespannt.“

Der Kapitän präzisiert: „Wir haben im Vergleich zur letzten Woche viele Ausfälle, verletzungsbedingt, teilweise berufsbedingt oder Urlaub. Von daher werden wir am Sonntag mit einem sehr dünnen und vor allem sehr jungen Kader in das Spiel gehen.“

Doch trotz dieser Umstände bleibt der Ton optimistisch: „Ich bin trotzdem echt positiver Dinge.“ Besonders hebt Silvan Steinhoff den Nachwuchs hervor: „Vor allem die Jungspieler, vor allem die beiden aus der A-Jugend, die die ganze Zeit bei uns mittrainieren, machen das richtig gut im Training, auch in den Spielen.“

Die jüngste Form gibt zusätzlich Rückenwind. Beim klaren 6:0-Erfolg gegen VfR Dostluk Osterode trafen Alder (2.), Schannor (12.) und Wehr (44.), ehe Duymelinck mit einem Dreierpack (58., 68., 76.) den Sieg perfekt machte.

Und auch die Zielsetzung ist deutlich formuliert: „Ich bin guter Dinge, dass wir nicht nur Landolfshausen ärgern können, sondern auch guter Dinge, dass wir da auch was Zählbares mitnehmen können.“

Der Druck liegt beim Gegner: „Ich glaube, wir können grundsätzlich sehr entspannt in das Spiel gehen, haben da nichts zu verlieren.“

Doch auch der Tabellenführer reist selbstbewusst an. Nach dem 3:1-Sieg bei SG Bergdörfer – Tore durch Meck (32.), Wucherpfennig (74.) und Butzke (89.) – will Endrik Heberling nachlegen: „Nach dem Sieg letzten Sonntag gegen Bergdörfer wollen wir jetzt natürlich am kommenden Sonntag mit dem zweiten Sieg in Folge den Rückrundenstart perfekt machen.“

Gleichzeitig warnt der Trainer: „Auswärts in Nörten wird es nicht einfach.“ Die Erinnerung an das Hinspiel ist präsent. Damals geriet Landolfshausen dreimal in Rückstand – Hebeler (5.), Brendel (17.) und Wehr (34.) trafen für Nörten – ehe Lippenat mit vier Treffern (6., 29., 57., 79.) und Häger (90.) das Spiel noch zum 5:3 drehte.

Endrik Heberling betont: „Gerade aufgrund der Erfahrung im Hinspiel wissen wir, dass am Sonntag jeder Spieler 100 Prozent seiner Leistung auf den Platz bringen muss.“

Die Voraussetzungen könnten kaum unterschiedlicher sein. Während Nörten personell improvisieren muss, reist der Spitzenreiter komplett an: „Alle Spieler stehen uns zur Verfügung, wir haben keine Ausfälle für Sonntag.“

Die Marschroute bleibt eindeutig: „Wir als Mannschaft müssen 100 Prozent unserer Leistung auf den Platz bringen, damit wir Sonntag dann auch den Sieg einfahren können.“

Doch die Gastgeber setzen auf ihre Chance, mit Mut, Jugend und der Haltung: „Wenn wir so ein Gesicht zeigen wie letzte Woche, können wir Landolfshausen auch ärgern.“