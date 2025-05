„Wir haben nichts zu verlieren“ – Ilsetal empfängt Spitzenreiter

Am Sonntag wartet auf den FC Ilsetal ein echter Härtetest: Der Tabellenneunte empfängt mit dem BV Germania Wolfenbüttel das dominierende Team der Bezirksliga Braunschweig Staffel 3. Die Gäste reisen mit einer makellosen Bilanz von 22 Siegen und drei Unentschieden aus 25 Spielen an – der Aufstieg ist nur noch Formsache. Ilsetal hingegen kämpft im Tabellenmittelfeld um den sicheren Klassenerhalt und will sich trotz klarer Außenseiterrolle nicht kampflos geschlagen geben.

„Germania ist klarer Favorit, sie spielen eine souveräne Saison und verdienen es aufzusteigen“, zeigt sich Ilsetals Trainer Bilal Kötüz realistisch. Dennoch sieht er sein Team nicht chancenlos: „Wir haben nichts zu verlieren. Wenn wir die Möglichkeit haben, den Spitzenreiter zu ärgern, werden wir es versuchen.“

Die Voraussetzungen beim FC Ilsetal sind vielversprechend. Am Mittwoch feierte das Team einen überzeugenden 3:0-Auswärtssieg beim SV Fortuna Lebenstedt und zeigte sich mental wie physisch in guter Verfassung. „Man hat gemerkt, dass die Mannschaft vom Kopf her da ist“, betont Kötüz. Während andere Teams im Saisonendspurt an Substanz verlieren, sieht er sein Team im Aufwind: „Bei uns ist es ganz im Gegenteil – alle ziehen durch.“

Mit 31 Punkten aus 25 Spielen steht Ilsetal fünf Zähler vor der gefährdeten Zone. Ein weiterer Sieg würde die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigen. „Natürlich wollen wir den Klassenerhalt so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen. Dazu brauchen wir in meinen Augen noch einen Dreier“, so Kötüz.

Germania Wolfenbüttel wird am Sonntag mit breiter Brust auftreten – mit 101 geschossenen Toren stellt das Team nicht nur die gefährlichste Offensive der Liga, sondern auch die stabilste Defensive (nur 20 Gegentore). Der Gastgeber wird eine kompakte, disziplinierte Vorstellung benötigen, um eine Überraschung möglich zu machen.

Ein Punktgewinn gegen den Ligaprimus wäre mehr als nur ein Achtungserfolg – es wäre ein weiterer Schritt in Richtung Ligaverbleib.