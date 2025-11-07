„Wir haben nichts zu verlieren“ – Groß Lafferde zu Gast in Rautheim

Lafferde hingegen steckt weiter tief im Tabellenkeller. Mit nur vier Punkten aus 13 Spielen ist die Mannschaft um Kapitän Tim Paul Vorletzter und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. „Wir gehen da natürlich klar als Außenseiter in die Partie“, sagt Paul, „zumal wir personell wieder auf dem Zahnfleisch gehen. Einige sind verletzt, andere verhindert.“

Erschwerend kommt hinzu, dass die Partie auf Rautheims kleinem Kunstrasen ausgetragen wird – ein Terrain, das den Hausherren entgegenkommt. „Der Platz ist sehr klein, der Ball läuft schnell, und es wird viel über Kurzpässe gespielt“, erklärt Paul. „Das ist natürlich ein Vorteil für Rautheim, weil sie das Woche für Woche trainieren.“

Trotzdem will Teutonia den Kopf nicht hängen lassen. „Es geht nicht darum, dass wir das nicht können, aber es ist etwas anderes, wenn man es gewohnt ist. Wir wissen, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird – vor allem in Rautheim. Trotzdem wollen wir etwas mitnehmen.“

Die Gäste schöpfen Hoffnung aus der guten ersten Halbzeit im jüngsten Heimspiel gegen Wipshausen, das am Ende dennoch 1:3 verloren ging. „Da haben wir sehr gut gespielt, uns nur nicht mit dem zweiten oder dritten Tor belohnt. Das hat uns das Genick gebrochen“, erinnert sich Paul. Diesmal soll die Leistung über 90 Minuten stimmen: „Das Ziel ist, die gute Phase aus dem Wipshausen-Spiel über 60, 70, 80, 90 Minuten zu bringen – dann kannst du auch in Rautheim was holen.“

Rautheim, aktuell Achter mit 19 Punkten, will den Schwung aus dem Kantersieg in Vechelde mitnehmen. Die Offensive um Dreifachtorschütze Simon Glück präsentierte sich zuletzt in Galaform. Für Lafferde wird es daher vor allem darum gehen, kompakt zu verteidigen und über Umschaltmomente Nadelstiche zu setzen.

Trotz der schwierigen Ausgangslage gibt sich Paul kämpferisch: „Wir haben aufgrund der Tabellensituation nicht mehr viel zu verlieren. Wir wissen, dass wir punkten müssen – und das wollen wir versuchen.“

Ein Punktgewinn in Rautheim wäre für Teutonia bereits ein kleiner Befreiungsschlag. Doch Kapitän Paul denkt größer: „Wir gehen mit offenem Visier rein.“